En defensa de Yoshimar Yotún se pronunció Tiago Nunes, DT de Sporting Cristal , luego de las críticas hacia el referente rimense por la discusión que sostuvo con el estratega tras el empate ante César Vallejo en el Gallardo, que terminó con la renuncia no aceptada del brasileño.

La directiva del club celeste no aceptó el ofrecimiento del técnico y el tema se esclareció este domingo en La Florida, donde Nunes se presentó en conferencia junto a Joel Raffo y cerró con un mensaje de respaldando a ‘Yoshi’.

“No me siento afortunado por el respaldo de la hinchada en redes sociales, tendría que haber apoyado a todo el equipo. Si el equipo no está bien es mi responsabilidad, no de los jugadores”, empezó diciendo.

Luego el entrenador se refirió específicamente sobre Yotún: “Hemos hablado directamente, por más que sea algo normal ser insultado en las redes sociales o dentro del estadio, él es un jugador que merece respeto, es un peruano, no nacionalizado, como muchos acá, que se puede jugar solo con cinco extranjeros y juegan con 8 o 9, es mundialista, internacional, con personalidad y temperamento fuerte y por eso me identifico con él. Por eso es el capitán del equipo y merece más respeto, cuando hay alguien con este recorrido y asume la responsabilidad de ser capitán no es fácil. Está es su casa. Estoy acá para demostrar todo mi apoyo a él y a el equipo”, indicó junto al presidente de la institución.