En conferencia de prensa, luego de la goleada de Sporting Cristal vs. Nacional por la Fase 2 de la Copa Libertadores, Tiago Nunes y Jhilmar Lora protagonizaron un particular momento. Cuando le consultaron al jugador celeste si consideraba tener nivel para volver a la selección peruana, este no se animó a dar una respuesta clara, pero su entrenador tomó el micrófono y respondió directamente.

“No sabría responderte esa pregunta ahora”, dijo Jhilmar Lora. Inmediatamente, Tiago Nunes interrumpió y dijo lo siguiente: “Yo si te la puedo responder, tiene el nivel suficiente”.

Por otro lado, el DT de Sporting Cristal dijo que “hay muchas cosas por corregir, pero en esta noche tan bonita prefiero no hablar de eso. Ya habrá momento de hacerlo”.

Más declaraciones de Jhilmar Lora

"PENSÉ QUE NO IBA A ENTRAR": Jhilmar Lora habló sobre su golazo en la #LIBERTADORESxESPN y le dio los créditos al psicólogo de Sporting Cristal. pic.twitter.com/OhlIGaut1j — ESPN Perú (@ESPNPeru) March 1, 2023

Resumen Sporting Cristal vs. Nacional Asunción

Sporting Cristal tuvo una remontada histórica contra Nacional de Paraguay por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Los ‘celestes’, que habían caído 2-0 en el partido de ida, se recuperaron con un espectacular segundo tiempo.

Los goles fueron obra de Irven Ávila (46′ y 67′), Ignacio da Silva (74′), Jhilmar Lora (89′) y de Washington Corozo (90+5′). Para la visita anotó Gustavo Caballero (47′).

En la Fase 3 de la Copa Libertadores, Sporting Cristal enfrentará a Boston River de Uruguay o Huracán de Argetina.