Sporting Cristal alcanzó un agónico y trascendental triunfo en su visita a Piura frente a Atlético Grau por la Liga 1 Betsson y su entrenador, el brasileño Tiago Nunes, resaltó la importancia de esta victoria.

“Este partido fue una prueba de superación que aquí hay un equipo que tiene carácter y va a pelear hasta el final siempre”, dijo en conferencia de prensa al culminar el encuentro en Bernal.

Por otro lado, criticó que, tras los inconvenientes que tuvo el plantel celeste para llegar el día miércoles vía aérea a Piura, y el desgaste físico que esto implica, no se haya reprogramado su duelo de este fin de semana ante Deportivo Municipal.

“Un equipo que está peleando por el título, que está peleando punto a punto con otros equipos difíciles no puede jugar en 48 horas. No puede. Tienes que tener un poco más de tiempo de recuperación, no hay por qué jugar en 48 horas después”, apuntó el estratega.

“La Liga no tuvo la sensibilidad de atender a nuestro pedido de poder jugar lunes o martes. Nos toca jugar contra Municipal, un rival difícil y que está descansado”, agregó.

Finalmente, invitó al hincha celeste a acompañar al equipo en esta recta final del campeonato. “Tenemos que hacer otro esfuerzo, que se haga sentir en el Gallardo, ahora vamos a pelear punto a punto y se debe valorar el esfuerzo de los jugadores”.

