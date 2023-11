Universitario venció 2-0 a Alianza Lima en la final de vuelta. Con este triunfo el cuadro crema se coronó campeón de la Liga 1 Betsson. La ‘U’ consiguió su estrella 27 luego de 10 años en Matute, donde las luces se apagaron tras el pitazo final y más nunca se volvieron a prender. | Más noticias de la Liga 1 Betsson.

Ante este hecho, Tito Ordóñez, delegado del cuadro blanquiazul, señaló ante la prensa que la decisión de apagar las luces no fue decisión de la institución. Precisó que este jueves, 9 de noviembre, se emitirá un acta explicando lo que sucedió.

“Se va a esperar el acta, pero ustedes se van a enterar la realidad y se va a entender cuál fue el motivo o la decisión que tomaron las autoridades referentes a esta situación. […] Esas decisiones no nos corresponden a nosotros, de no premiación, de apagar las luces. Esas decisiones no son de la institución”, dijo.

“Las actas del club explican las diferentes coordinaciones de las autoridades. No hemos quedado expuestos a una sanción porque son las autoridades quienes determinan los pasos que tenemos que seguir las instituciones. ¿El club acató órdenes? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Se han labrado actas con el Ministerio Público, ya el club lo detallará. No es una decisión de la institución si hay premiación, vuelta olímpica o luz”, agregó.

Universitario celebra sin luces en Matute

Universitario se coronó campeón de la Liga 1 Betsson y celebraron el título a pesar de tener los reflectores apagados en Matute. El cuadro crema dio la vuelta olímpica tras superar 2-0 a los blanquiazules.

Fue tras el último pitazo que las luces en La Victoria fueron apagadas con el fin de evitar la ceremonia de premiación de los dirigidos de Jorge Forssati. Cabe mencionar que los cremas recibirán el domingo la copa de la Liga 1 en el Monumental.