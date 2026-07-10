Los hinchas de Universitario todavía tienen la oportunidad de asegurar su lugar para uno de los amistosos más esperados del receso en la Liga 1. El club crema confirmó que las entradas continúan disponibles en todas las tribunas para el enfrentamiento frente a Millonarios de Colombia, un compromiso que servirá como parte de la preparación del equipo antes del reinicio del Torneo Clausura.

El encuentro se disputará este sábado 11 de julio en el Estadio Monumental de Ate, aunque presentará una modificación importante respecto a la programación inicial. Si bien el partido estaba previsto para jugarse por la noche, Universitario anunció que el pitazo inicial será finalmente a las 3:30 p. m., decisión que fue comunicada a través de sus canales oficiales junto con una invitación para que la afición acompañe al plantel en este reencuentro con su público.

La venta de boletos permanece habilitada mediante la plataforma de Ticketmaster desde el pasado 20 de junio. Los aficionados pueden elegir entre todas las zonas del recinto, con precios que van desde los S/20 en las tribunas Norte y Familiar Sur, S/40 en Oriente, S/50 en Occidente Lateral, S/60 en Occidente Central y S/350 para la exclusiva Butaca Negra.

Más allá del carácter amistoso del compromiso, el choque frente al conjunto colombiano representa una valiosa prueba para Universitario, que busca llegar en óptimas condiciones al inicio del Clausura. Con localidades aún disponibles y un nuevo horario confirmado, el Monumental se prepara para recibir una nueva fiesta crema en las tribunas.

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