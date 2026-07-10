Por Redacción EC

Los hinchas de Universitario todavía tienen la oportunidad de asegurar su lugar para uno de los amistosos más esperados del receso en la Liga 1. El club crema confirmó que las entradas continúan disponibles en todas las tribunas para el enfrentamiento frente a Millonarios de Colombia, un compromiso que servirá como parte de la preparación del equipo antes del reinicio del Torneo Clausura.