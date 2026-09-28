Sport Boys cayó 2-5 y Cueva dejó un mensaje antes de la vuelta: “Nos vamos a ir a luchar hasta la última”. Foto: X/@JaxLatinMedia
Sport Boys cayó 2-5 y Cueva dejó un mensaje antes de la vuelta: “Nos vamos a ir a luchar hasta la última”. Foto: X/@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

Christian Cueva habló después de la dura derrota de Sport Boys por 5-2 ante Alianza Atlético de Sullana, resultado que dejó al cuadro rosado con una desventaja de tres goles en la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026. Pese al golpe recibido en el Miguel Grau del Callao, el volante pidió mantener la calma y aseguró que la serie todavía puede revertirse.

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