Christian Cueva habló después de la dura derrota de Sport Boys por 5-2 ante Alianza Atlético de Sullana, resultado que dejó al cuadro rosado con una desventaja de tres goles en la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026. Pese al golpe recibido en el Miguel Grau del Callao, el volante pidió mantener la calma y aseguró que la serie todavía puede revertirse.

“Todo partido es remontable, así que nada, tranquilo y nos duele que nos duela, que nos salga de las cosas de la mejor manera y corregir, que es lo más importante”, manifestó Cueva tras el encuentro.

El equipo rosado tuvo un inicio favorable y se adelantó rápidamente en el marcador. José María Davey puso el 1-0 a los tres minutos, tras una asistencia de Jostin Alarcón.

Sin embargo, Alianza Atlético reaccionó y consiguió darle vuelta al marcador. José Ingratti empató a los 12 minutos, mientras que Román Suárez puso el 2-1 a los 28′. Ariel Muñoz amplió la ventaja a los 36′.

Sport Boys logró descontar antes del descanso mediante Rolando Díaz, pero el conjunto de Sullana volvió a tomar distancia en la segunda mitad. Muñoz marcó su doblete para el 4-2 y Cristian Penilla sentenció el partido en los minutos finales con el 5-2.

Cueva habló sobre el desgaste del plantel

El volante también fue consultado por la alternancia de jugadores y el desgaste que viene afrontando Sport Boys durante esta etapa de la temporada.

“Normal, creo que todos venimos, digamos, con los partidos encima y todo, pero creo que tenemos un plantel que tenemos preparado”, explicó.

Christian Cueva (Crédito: Jesús Saucedo).

Cueva recordó además el partido anterior ante Atlético Grau, en el que el equipo utilizó a varios de los mismos futbolistas y consiguió responder de buena manera.

“Quizás este partido no se dio como esperábamos, pero creo que también en contra Grau, el partido anterior, si te diste cuenta, bueno, jugaron los mismos y rindieron de la mejor manera y eso creo que también hay que valorarlo, ¿no?”, agregó.

“Queda un partido, hay que salir a afrontarlo”

Pese al 2-5, Cueva sostuvo que el plantel mantiene la tranquilidad y ya piensa en el segundo encuentro de la llave.

“Nosotros estamos tranquilos porque, bueno, queda un partido y nada, hay que salir a afrontarlo”, afirmó.

La vuelta de la semifinal está programada para el 6 de octubre en el estadio Campeones del 36 de Sullana, donde Sport Boys tendrá que buscar una diferencia amplia para revertir la serie.

Cueva destaca su disposición para ayudar al equipo

El mediocampista también habló sobre su rol dentro del plantel y su disposición para aportar cuando el comando técnico lo considere necesario.

“A mí me gusta poder estar, cuando me toque, no me toque, apoyar donde me sea, pero es parte de lo que siempre he vivido, que es el fútbol, que es lo que al final he vivido ya 18 años de carrera”, señaló.

Luego agregó: “Gracias a Dios, tengo la continuidad y, bueno, la confianza de mis compañeros, del comando técnico, del hincha, y nada, yo creo que ando bien, si tengo que jugar 90 lo voy a hacer, si tengo que jugar 60, igual, lo voy a tratar de siempre dar lo mejor”.

“El resultado es remontable”: Christian Cueva mantiene la fe con Sport Boys en la Copa de la Liga. (Foto: Liga 1)

El mensaje de Cueva para los hinchas de Sport Boys

El futbolista también agradeció el respaldo de los aficionados pese al resultado adverso en el Miguel Grau.

“Simplemente, gracias, sin duda, a nosotros no nos gusta perder en casa, sabemos que ha dolido a nosotros, nos ayudó mucho el hincha también, vino y apoyó, y sigue apoyando”, sostuvo.

Cueva cerró con un mensaje de cara al partido que definirá al finalista de la Copa de la Liga: “Nos queda una final, que nos vamos a ir a luchar hasta la última”.

“Todo partido es remontable. Nos queda una final y vamos a luchar hasta el último. Lo único que me queda es dar lo mejor al club”



Christian Cueva, jugador de Sport Boys, tras derrota (2-5) ante AAS por la Copa Caliente 🇵🇪 pic.twitter.com/nS6RyBcDPt — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 27, 2026

“Lo único que me queda es poder darme íntegro al club”

Finalmente, Cueva se refirió al cariño recibido por parte de los hinchas de Sport Boys, quienes corearon su nombre durante el encuentro.

“Yo estoy muy tranquilo, la verdad, y sobre todo feliz, en un lugar donde, sinceramente, me ha dado la oportunidad de poder sentir el fútbol como hace unos años también”, expresó.

El volante concluyó con una declaración de compromiso hacia el club: “Entonces, creo yo que lo único que me queda es poder darme íntegro al club, dar lo mejor de mí para el club y seguir”.

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