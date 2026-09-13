Christian Cueva resaltó el fervor de la hinchada porteña y valoró la victoria de la Misilera por la novena fecha del Torneo Clausura. (Foto: Sport Boys)
Christian Cueva resaltó el fervor de la hinchada porteña y valoró la victoria de la Misilera por la novena fecha del Torneo Clausura. (Foto: Sport Boys)
Por Redacción EC

Sport Boys consiguió un triunfo revitalizador en la Liga 1 2026 tras imponerse por 1-0 ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Miguel Grau del Callao. El héroe de la jornada fue Christian Cueva, quien anotó desde el punto penal sobre los 81 minutos del compromiso para sellar tres puntos clave que mantienen a la escuadra rosada encarrilada en la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones.

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