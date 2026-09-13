Sport Boys consiguió un triunfo revitalizador en la Liga 1 2026 tras imponerse por 1-0 ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Miguel Grau del Callao. El héroe de la jornada fue Christian Cueva, quien anotó desde el punto penal sobre los 81 minutos del compromiso para sellar tres puntos clave que mantienen a la escuadra rosada encarrilada en la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Tras el pitazo final, ‘Aladino’ tomó la palabra para reflexionar sobre su rendimiento individual y el impacto que ha tenido su llegada al primer puerto. El mediocampista no escatimó en palabras de aprecio hacia la identidad futbolística y el arraigo popular de la institución. “La vida es así, todos tenemos momentos. Tenemos muchos compañeros con nivel de selección. Todo un pueblo se identifica con el Sport Boys, eso no lo he visto en otro lado”, afirmó con contundencia el exjugador de la selección peruana.

En esa misma línea, el volante hizo hincapié en el esfuerzo colectivo del plantel para superar a un rival directo que llegaba en las primeras posiciones del certamen. Cueva valoró el carácter de sus compañeros y la constancia para no bajar los brazos en los momentos más apremiantes del juego: “Merecimos el triunfo, seguimos en la lucha. Lo más importante es que el equipo mostró rebeldía y unión durante los noventa minutos”.

🎙️CHRISTIAN CUEVA, jugador de Sport Boys: “La vida es así, todos tenemos momentos. Tenemos muchos compañeros con nivel de selección. Todo un pueblo se identifica con el Sport Boys, eso no lo he visto en otro lado”



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El ambiente en el recinto del Callao fue determinante para empujar al cuadro edil en los minutos finales. Sobre el respaldo de la fanaticada rosada en las tribunas, el volante destacó la conexión que existe entre el equipo y la tribuna: “El apoyo de la gente se siente desde que uno entra a la cancha. Este grupo trabaja para darle alegrías a una hinchada que exige, pero que sobre todo acompaña incondicionalmente”.

Con esta victoria, la escuadra dirigida por el comando técnico rosado sumó 17 unidades y quedó a tiro de la parte alta del Torneo Clausura. En la siguiente jornada, Sport Boys afrontará una prueba exigente cuando visite a FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, donde buscará mantener la racha positiva para consolidar sus aspiraciones en el campeonato local.