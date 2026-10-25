Alianza Lima reclamó dos posibles penales durante el primer tiempo ante CD Moquegua.
Alianza Lima reclamó dos posibles penales durante el primer tiempo ante CD Moquegua.
Por Redacción EC

El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, tuvo dos jugadas polémicas durante el primer tiempo. En el estadio 25 de Noviembre, los blanquiazules reclamaron dos posibles penales que el árbitro Edwin Ordóñez decidió no sancionar. Ambas acciones generaron protestas de los jugadores íntimos en un encuentro que continuaba sin goles.

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