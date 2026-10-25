El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, tuvo dos jugadas polémicas durante el primer tiempo. En el estadio 25 de Noviembre, los blanquiazules reclamaron dos posibles penales que el árbitro Edwin Ordóñez decidió no sancionar. Ambas acciones generaron protestas de los jugadores íntimos en un encuentro que continuaba sin goles.

La primera jugada ocurrió a los 29 minutos. Luis Advíncula encabezó un ataque por la banda derecha, superó a su marcador y envió un centro que terminó impactando en la mano de un defensor de CD Moquegua, luego de un rebote. Los futbolistas de Alianza pidieron penal, pero Ordóñez dejó seguir el juego al considerar que el balón había rebotado previamente antes de tocar la mano del rival.

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La segunda acción llegó en el tiempo añadido de la primera mitad, a los 47 minutos. Marco Huamán se proyectó por la izquierda, le ganó la espalda a su marcador e ingresó al área, donde terminó derribado. Pese a los reclamos de los jugadores blanquiazules, el juez cobró tiro de esquina. La transmisión no mostró una revisión de la jugada por parte del VAR y tampoco se observó el gesto habitual del árbitro para indicar que esperaba una evaluación de la cabina.

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La polémica arbitral no fue el único incidente de la tarde. El entretiempo se prolongó cerca de 25 minutos debido a fallas técnicas en el sistema VAR. Incluso, el árbitro Edwin Ordóñez advirtió que, si los problemas persistían, el encuentro tendría que continuar sin esa herramienta tecnológica. Las incidencias marcaron un partido en el que Alianza Lima reclamó decisiones que pudieron cambiar el desarrollo del encuentro.