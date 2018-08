El Torneo Apertura 2018 va entrando a su recta final a falta de dos jornadas para conocer al ganador del certamen. Si bien Sporting Cristal, por ser el líder, tiene la primera opción, Alianza Lima aún tiene chances de alcanzar a los rimenses en el primer lugar.

Ya en la decimocuarta fecha del Torneo Apertura se podría aclarar mejor el panorama. Con 28 puntos, Sporting Cristal viajará a Moquegua para chocar con Binacional y buscar los tres puntos que lo acerquen a su objetivo.



En tanto que Alianza Lima (23) -con un partido pendiente ante UTC- visitará a Sport Huancayo con el firme propósito de ganar y no perderle pisada a los celestes. Cualquier otro resultado que no sea la victoria complicará mucho más las aspiraciones de los blanquiazules.

La emoción también estará en los partidos de los equipos que están en la parte baja de la tabla. Universitario, para confirmar que va en camino de la recuperación, chocará con Real Garcilaso en el Estadio Nacional.

Sábado 18 de agosto



Binacional vs. Sporting Cristal

Estadio: 25 de noviembre

Hora: 1:00 p.m.



Ayacucho FC vs. Municipal

Estadio: Eloy Molina Robles

Hora: 3:30 p.m.



Sport Huancayo vs. Alianza Lima

Estadio: Huancayo

Hora: 8:00 p.m.



Domingo 19 de agosto



San Martín vs. Comerciantes Unidos

Estadio: Alberto Gallardo

Hora: 11:15 a.m.



Cantolao vs. Melgar

Estadio: Miguel Grau

Hora: 1:30 p.m.



Universitario vs. Real Garcilaso

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 4:00 p.m.



Sport Rosario vs. Sport Boys

Estadio: Rosas Pampas

Hora: 6:15 p.m.



Lunes 20 de agosto



Unión Comercio vs. UTC

Estadio: IPD de Moyobamba

Hora: 3:30 p.m.