El Torneo Apertura 2026 llegó a su fin con Alianza Lima como campeón del primer certamen de la temporada. Con el cierre de esta etapa, la Liga 1 entra en su tramo decisivo. Los clubes afrontarán ahora el Torneo Clausura, instancia que definirá la pelea por el título nacional, los cupos internacionales y la lucha por la permanencia.

La organización del campeonato confirmó que el Torneo Clausura 2026 se disputará entre el viernes 17 y el lunes 20 de julio para su jornada inaugural, mientras que la fecha final quedó programada para el 22 de noviembre.

El arranque del campeonato coincidirá con el fin de semana de la final de la Copa Mundial 2026, prevista para el domingo 19 de julio.

Alianza Lima buscará el título nacional sin disputar una final. (Foto: Club Alianza Lima)

Así se jugará la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

La primera jornada ya quedó definida y tendrá encuentros importantes desde el inicio del campeonato:

FC Cajamarca vs Juan Pablo II — Estadio Héroes de San Ramón

Cusco FC vs Alianza Atlético — Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Cienciano vs Melgar — Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Atlético Grau vs UTC — Estadio por definir

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso — Estadio Alberto Gallardo

Alianza Lima vs Sport Huancayo — Estadio Alejandro Villanueva

ADT vs Universitario de Deportes — Estadio Unión Tarma

Los Chankas vs Sport Boys — Estadio Los Chankas

CD Moquegua vs Comerciantes Unidos — Estadio 25 de Noviembre

Todos los encuentros serán transmitidos por L1 Max, L1 Play y Movistar TV.

El clásico ya tiene fecha confirmada

Uno de los partidos más esperados del calendario también quedó definido. El clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará en Matute durante la fecha 9 del Torneo Clausura.

El encuentro está programado entre el 11 y el 14 de septiembre.

Además del clásico, otro duelo señalado en el calendario será el choque entre Sport Boys y Sporting Cristal, programado para la séptima jornada, entre el 28 y el 31 de agosto.

Alianza Lima parte como favorito

El rendimiento mostrado por Alianza Lima durante el primer semestre lo coloca como principal candidato para afrontar el Clausura. La ventaja obtenida en la tabla acumulada le permite proyectar un escenario favorable de cara a la definición por el título nacional.

Incluso sin conquistar el segundo certamen, los blanquiazules podrían mantener opciones concretas de disputar la final si sostienen la regularidad mostrada durante la primera parte del año.

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