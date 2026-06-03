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Liga 1 2026: así arranca el Torneo Clausura y estos serán los partidos de la primera fecha. Foto: Liga 1
Liga 1 2026: así arranca el Torneo Clausura y estos serán los partidos de la primera fecha. Foto: Liga 1
Por Redacción EC

El Torneo Apertura 2026 llegó a su fin con Alianza Lima como campeón del primer certamen de la temporada. Con el cierre de esta etapa, la Liga 1 entra en su tramo decisivo. Los clubes afrontarán ahora el Torneo Clausura, instancia que definirá la pelea por el título nacional, los cupos internacionales y la lucha por la permanencia.

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