Este fin de semana se jugó la fecha 11 del Torneo Clausura y los resultados apretaron mucho más la tabla de posiciones. Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo lideran con 22 puntos y son los principales candidatos a quedarse con este certamen; sin embargo, hay más equipos que también están en la pelea.
Este fin de semana se jugó la fecha 11 del Torneo Clausura y los resultados apretaron mucho más la tabla de posiciones. Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo lideran con 22 puntos y son los principales candidatos a quedarse con este certamen; sin embargo, hay más equipos que también están en la pelea.
Con 21 puntos, Universitario es uno de los principales escoltas de los que están arriba y tiene opciones reales de ganar el Clausura. Pero hay más: Juan Pablo II, Melgar y Alianza Lima están ubicados después de los cremas (en ese orden) con 19 puntos y no se les puede descartar de la lucha.
A falta de seis fechas para el final del Torneo Clausura, el panorama es abierto para los equipos que están en la pelea. Es cierto, no todos son favoritos y algunos se pueden caer. Por ello, es clave repasar el fixture de la recta decisiva y cómo acabará el campeonato.
Lo que le falta a Sporting Cristal (22 puntos)
- Comerciantes Unidos (Local)
- Cusco FC (Visita)
- Alianza Lima (Local)
- FC Cajamarca (Local)
- ADT (Visita)
- Cienciano (Local)
Lo que le falta a Deportivo Garcilaso (22 puntos)
- Melgar (Visita)
- Los Chankas (Local)
- Alianza Atlético (Visita)
- UTC (Visita)
- Comerciantes Unidos (Local)
- Juan Pablo II (Visita)
Lo que le falta a Alianza Atlético (22 puntos)
- Universitario (Local)
- Sport Huancayo (Visita)
- Deportivo Garcilaso (Local)
- Juan Pablo II (Local)
- FC Cajamarca (Visita)
- Melgar (Local)
Lo que le falta a Sport Huancayo (22 puntos)
- Cusco FC (Local)
- Alianza Atlético (Local)
- Juan Pablo II (Visita)
- Melgar (Local)
- Cienciano (Visita)
- Universitario (Local)
Lo que le falta a Universitario (21 puntos)
- Alianza Atlético (Visita)
- Juan Pablo II (Local)
- Sport Boys (Local)
- Atlético Grau (Visita)
- CD Moquegua (Local)
- Sport Huancayo (Visita)
Lo que le falta a Juan Pablo II (19 puntos)
- Sport Boys (Local)
- Universitario (Visita)
- Sport Huancayo (Local)
- Alianza Atlético (Visita)
- Melgar (Visita)
- Deportivo Garcilaso (Local)
Lo que le falta a Melgar (19 puntos)
- Deportivo Garcilaso (Local)
- UTC (Visita)
- Comerciantes Unidos (Local)
- Sport Huancayo (Visita)
- Juan Pablo II (Local)
- Alianza Atlético (Visita)
Lo que le falta a Alianza Lima (19 puntos)
- Atlético Grau (Local)
- CD Moquegua (Visita)
- Sporting Cristal (Visita)
- Cienciano (Local)
- Los Chankas (Visita)
- FC Cajamarca (Local)
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