A seis fechas del final: el fixture de todos los candidatos a ganar el Torneo Clausura. (Composición GEC)
A seis fechas del final: el fixture de todos los candidatos a ganar el Torneo Clausura. (Composición GEC)
Por Redacción EC

Este fin de semana se jugó la fecha 11 del Torneo Clausura y los resultados apretaron mucho más la tabla de posiciones. Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo lideran con 22 puntos y son los principales candidatos a quedarse con este certamen; sin embargo, hay más equipos que también están en la pelea.

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