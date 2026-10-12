Este fin de semana se jugó la fecha 11 del Torneo Clausura y los resultados apretaron mucho más la tabla de posiciones. Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo lideran con 22 puntos y son los principales candidatos a quedarse con este certamen; sin embargo, hay más equipos que también están en la pelea.

Con 21 puntos, Universitario es uno de los principales escoltas de los que están arriba y tiene opciones reales de ganar el Clausura. Pero hay más: Juan Pablo II, Melgar y Alianza Lima están ubicados después de los cremas (en ese orden) con 19 puntos y no se les puede descartar de la lucha.

A falta de seis fechas para el final del Torneo Clausura, el panorama es abierto para los equipos que están en la pelea. Es cierto, no todos son favoritos y algunos se pueden caer. Por ello, es clave repasar el fixture de la recta decisiva y cómo acabará el campeonato.

Sporting Cristal venció 1-0 a UTC con gol de Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)

Lo que le falta a Sporting Cristal (22 puntos)

Comerciantes Unidos (Local)

Cusco FC (Visita)

Alianza Lima (Local)

FC Cajamarca (Local)

ADT (Visita)

Cienciano (Local)

Lo que le falta a Deportivo Garcilaso (22 puntos)

Melgar (Visita)

Los Chankas (Local)

Alianza Atlético (Visita)

UTC (Visita)

Comerciantes Unidos (Local)

Juan Pablo II (Visita)

Lo que le falta a Alianza Atlético (22 puntos)

Universitario (Local)

Sport Huancayo (Visita)

Deportivo Garcilaso (Local)

Juan Pablo II (Local)

FC Cajamarca (Visita)

Melgar (Local)

Lo que le falta a Sport Huancayo (22 puntos)

Cusco FC (Local)

Alianza Atlético (Local)

Juan Pablo II (Visita)

Melgar (Local)

Cienciano (Visita)

Universitario (Local)

Lo que le falta a Universitario (21 puntos)

Alianza Atlético (Visita)

Juan Pablo II (Local)

Sport Boys (Local)

Atlético Grau (Visita)

CD Moquegua (Local)

Sport Huancayo (Visita)

Lo que le falta a Juan Pablo II (19 puntos)

Sport Boys (Local)

Universitario (Visita)

Sport Huancayo (Local)

Alianza Atlético (Visita)

Melgar (Visita)

Deportivo Garcilaso (Local)

Lo que le falta a Melgar (19 puntos)

Deportivo Garcilaso (Local)

UTC (Visita)

Comerciantes Unidos (Local)

Sport Huancayo (Visita)

Juan Pablo II (Local)

Alianza Atlético (Visita)

Lo que le falta a Alianza Lima (19 puntos)

Atlético Grau (Local)

CD Moquegua (Visita)

Sporting Cristal (Visita)

Cienciano (Local)

Los Chankas (Visita)

FC Cajamarca (Local)

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