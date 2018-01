Todo está listo para el inicio del Torneo de Verano 2018. El viernes 02 de febrero comienza el primer certamen del Descentralizado. Los equipos ya entraron en la recta final de sus entrenamientos y ahora esperan con ansias los partidos.

El primer encuentro del Torneo de Verano será el que disputen Sporting Cristal y UTC en el estadio de Mansiche a las 08:00 p.m. Los celestes con un plantel renovado buscarán iniciar con pie derecho este nuevo camino hacia el título.



Universitario visitará el domingo 04 de febrero a Sport Rosario a las 06:15 p.m. Los cremas vienen de ser eliminados de la Copa Libertadores. Un golpe que tiene que quedar en el pasado porque lo que se viene también será difícil.



El campeón del fútbol peruano, Alianza Lima, el 04 de febrero, recibe a Comerciantes Unidos a las 04:00 p.m. en el Alejandro Villanueva. Pablo Bengoechea mandará el once con el que debutará en la Copa Libertadores.



Sport Boys es uno de los equipos que mejor se armó para el Descentralizado. Los rosados con Luis Tejada en el ataque vuelven a primera recibiendo al Real Garcilaso este sábado 03 de febrero en el Callao.



El Torneo de Verano está dividido en dos grupos. En el A están Sport Rosario, Ayacucho FC, Comerciantes Unidos, UTC, Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y San Martín. En el B, Real Garcilaso, Sport Huancayo, FBC Melgar, Binacional, Academia Cantolao, Unión Comercio, Deportivo Municipal y Sport Boys.



El ganador del Torneo de Verano clasificará a los Play Offs del 2018. Eso sí siempre y cuando se ubique entre los ocho primeros de la tabla de acumulada del Descentralizado al finalizar el Torneo Apertura y

Clausura.



Programación: Primera fecha del Torneo de Verano



-Viernes 02 de febrero



08:00 pm. UTC vs. Sporting Cristal



-Sábado 03 de febrero



03:30 pm. Municipal vs. Melgar



05:45 pm. Binacional vs. Cantolao



08:00 pm. Sport Boys vs. Real Garcilaso



-Domingo 04 de febrero



01:30 pm. San Martín vs. Ayacucho



04:00 pm. Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos



06:15 pm. Sport Rosario vs. Universitario



-Lunes 05 de febrero



08:00 pm. Sport Huancayo vs. Unión Comercio