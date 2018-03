En el partido más destacado de la fecha 7 del Torneo de Verano 2018, Sporting Cristal y Universitario empataron 1-1 en el Estadio Nacional.

Ambas escuadras se enfrentaron por el Grupo A del Torneo de Verano. Con el punto, los celestes se mantienen líderes, mientras que los cremas siguen sin lograr su segunda victoria.

En tanto, el viernes, Alianza Lima no pudo frente a la San Martín. El cuadro íntimo igualó 0-0 y sigue sin ganar en Matute en el Torneo de Verano.

Torneo de Verano 2018: resultados de la fecha 7

Alianza Lima 0-0 San Martín

Real Garcilaso 1-0 Binacional

Deportivo Municipal 3-2 Sport Boys

Academia Cantolao 1-0 Unión Comercio

Sporting Cristal 1-1 Universitario

Partidos pendientes



18/03 Melgar vs. Sport Huancayo

24/03 Ayacucho FC vs. UTC

25/03 Comerciantes Unidos vs. Sport Rosario

Torneo de Verano 2018: tablas de posiciones