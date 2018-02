La segunda jornada del Torneo de Verano inició este viernes con el triunfo de Real Garcilaso sobre Deportivo Municipal en Cusco. Los locales golearon a los ediles por 5-1.

La jornada sabatina tuvo los importantes triunfos de Cantolao 3-0 sobre Sport Huancayo y Alianza Lima que derrotó por 2-1 en Huanta al Ayacucho FC.

Las sorpresas también dijeron presente. UTC de Cajamarca, luego de cinco años, derrotó a Universitario a domicilio en el Estadio Monumental. Jorge Bazan fue el verdugo de los cremas.

El domingo, Sporting Cristal hará su debut en el Estadio Alberto Gallardo ante Sport Rosario, con gran expectativa tras una buena presentación en el amistoso ante la Universidad de Chile.

La fecha se cerrará este lunes con el enfrentamiento entre Unión Comercio y Binacional de Arequipa.

RESULTADOS DE LA SEGUNDA FECHA:



Real Garcilaso 5-1 Deportivo Municipal

Cantolao 3-0 Garcilaso

Ayacucho FC 1-2 Alianza Lima

Universitario 0-1 UTC de Cajamarca

Melgar 2-1 Sport Boys



Partidos pendientes:

Comerciantes vs. San Martín

​Sporting Cristal vs. Sport Rosario

Unión Comercio vs. Binacional

GRUPO A:

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTOS 1° Alianza Lima 2 1 1 0 3 0 1 4 2° San Martín 1 1 0 0 4 1 4 3 3° UTC 1 1 0 0 1 1 1 3 4° Comerciantes 1 0 1 0 1 1 0 1 5° Sport Rosario 1 0 1 0 1 1 0 1 6° Universitario 2 0 1 1 1 0 -1 1 7° Sporting Cristal 0 0 0 0 0 0 0 0 8° Ayacucho FC 2 0 0 2 1 4 -5 0

GRUPO B