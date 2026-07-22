Alianza Lima abrió una nueva edición del Tour Blanquiazul, una actividad dirigida a los hinchas que deseen conocer los espacios más emblemáticos del Estadio Alejandro Villanueva y vivir una experiencia inmersiva durante los meses de julio y agosto.

La experiencia incluye un recorrido por el denominado Corazón del Pueblo, una actividad de realidad virtual, una fotografía impresa como recuerdo y la posibilidad de tomarse una foto con el trofeo del Torneo Apertura 2026, recientemente obtenido por el club.

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¿Qué incluye el Tour Blanquiazul?

El recorrido ha sido diseñado para que los hinchas conozcan de cerca las instalaciones de Matute y disfruten de diversas actividades, entre ellas:

Recorrido por el Estadio Alejandro Villanueva.

Experiencia de realidad virtual.

Fotografía impresa como recuerdo.

Foto con el trofeo del Torneo Apertura 2026.

Visita al “Corazón del Pueblo”.

Alianza Lima campeón del Apertura 2026: goleada en Matute, fiesta total y presencia del Señor de los Milagros en la celebración | Foto: Jesús Saucedo - GEC

Fechas y horarios del Tour Blanquiazul

De acuerdo con el cronograma publicado por Alianza Lima, las visitas estarán disponibles durante julio y agosto.

Julio

Viernes 24 y 31.

Sábado 25.

Domingo 26.

Agosto

Viernes 7, 14, 21 y 28.

Sábados 8, 22 y 29.

Domingos 2, 9, 16, 23 y 30.

Los horarios habilitados son:

10:00 a. m.

12:30 p. m.

2:30 p. m.

4:30 p. m.

¡𝐕𝐢𝐯𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐮́𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚!⚪️🔵



En julio, conoce cada lugar de nuestro Estadio Alejandro Villanueva y llévate un recuerdo inolvidable con el Tour Blanquiazul. 💙



📸 Foto impresa

🕶️ Experiencia de realidad virtual

🏟️ Recorrido por el… pic.twitter.com/sr5JyxfHFi — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 21, 2026

¿Cuánto cuesta el Tour Blanquiazul? Estos son los precios

Los boletos para el Tour Blanquiazul están disponibles a través de Joinnus y cuentan con diferentes tarifas según la experiencia elegida y la edad del visitante. Los precios son los siguientes:

General + Foto impresa y realidad virtual: S/ 70.00

General: S/ 50.00

Menores de 10 años + Foto impresa y realidad virtual: S/ 40.00

General (recorrido básico): S/ 30.00

Menores de 10 años: S/ 20.00

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