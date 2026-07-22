Alianza Lima abrió una nueva edición del Tour Blanquiazul, una actividad dirigida a los hinchas que deseen conocer los espacios más emblemáticos del Estadio Alejandro Villanueva y vivir una experiencia inmersiva durante los meses de julio y agosto.
Alianza Lima abrió una nueva edición del Tour Blanquiazul, una actividad dirigida a los hinchas que deseen conocer los espacios más emblemáticos del Estadio Alejandro Villanueva y vivir una experiencia inmersiva durante los meses de julio y agosto.
La experiencia incluye un recorrido por el denominado Corazón del Pueblo, una actividad de realidad virtual, una fotografía impresa como recuerdo y la posibilidad de tomarse una foto con el trofeo del Torneo Apertura 2026, recientemente obtenido por el club.
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¿Qué incluye el Tour Blanquiazul?
El recorrido ha sido diseñado para que los hinchas conozcan de cerca las instalaciones de Matute y disfruten de diversas actividades, entre ellas:
- Recorrido por el Estadio Alejandro Villanueva.
- Experiencia de realidad virtual.
- Fotografía impresa como recuerdo.
- Foto con el trofeo del Torneo Apertura 2026.
- Visita al “Corazón del Pueblo”.
Fechas y horarios del Tour Blanquiazul
De acuerdo con el cronograma publicado por Alianza Lima, las visitas estarán disponibles durante julio y agosto.
Julio
- Viernes 24 y 31.
- Sábado 25.
- Domingo 26.
Agosto
- Viernes 7, 14, 21 y 28.
- Sábados 8, 22 y 29.
- Domingos 2, 9, 16, 23 y 30.
Los horarios habilitados son:
- 10:00 a. m.
- 12:30 p. m.
- 2:30 p. m.
- 4:30 p. m.
¡𝐕𝐢𝐯𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐮́𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚!⚪️🔵— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 21, 2026
En julio, conoce cada lugar de nuestro Estadio Alejandro Villanueva y llévate un recuerdo inolvidable con el Tour Blanquiazul. 💙
📸 Foto impresa
🕶️ Experiencia de realidad virtual
🏟️ Recorrido por el… pic.twitter.com/sr5JyxfHFi
¿Cuánto cuesta el Tour Blanquiazul? Estos son los precios
Los boletos para el Tour Blanquiazul están disponibles a través de Joinnus y cuentan con diferentes tarifas según la experiencia elegida y la edad del visitante. Los precios son los siguientes:
- General + Foto impresa y realidad virtual: S/ 70.00
- General: S/ 50.00
- Menores de 10 años + Foto impresa y realidad virtual: S/ 40.00
- General (recorrido básico): S/ 30.00
- Menores de 10 años: S/ 20.00
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