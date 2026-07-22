Alianza Lima invita a los hinchas a recorrer Matute con una experiencia inmersiva durante julio y agosto. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima invita a los hinchas a recorrer Matute con una experiencia inmersiva durante julio y agosto. Foto: Alianza Lima
Por Redacción EC

Alianza Lima abrió una nueva edición del Tour Blanquiazul, una actividad dirigida a los hinchas que deseen conocer los espacios más emblemáticos del Estadio Alejandro Villanueva y vivir una experiencia inmersiva durante los meses de julio y agosto.

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