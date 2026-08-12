Los asistentes podrán ver de cerca el trofeo original de la Liga1, así como participar en diferencias activaciones de sponsors oficiales y marcas locales.
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Por Redacción EC

La Liga de Fútbol Profesional Peruana presenta el Tour oficial de la Liga1 Te Apuesto, una nueva experiencia que busca acercar la competición a los hinchas de distintas ciudades del Perú.

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