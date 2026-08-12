La Liga de Fútbol Profesional Peruana presenta el Tour oficial de la Liga1 Te Apuesto, una nueva experiencia que busca acercar la competición a los hinchas de distintas ciudades del Perú.

Los asistentes podrán ver de cerca el trofeo original de la Liga1 Te Apuesto, así como participar en diferencias activaciones de sponsors oficiales y marcas locales que se podrán sumar a cada una de las fechas.

El ingreso será totalmente gratuito, sin necesidad de un registro previo. Los aficionados podrán acercarse a las sedes que se anunciarán con anticipación y realizar una fila para acceder a tomarse una fotografía con el trofeo oficial de la competición.

La primera parada del Tour de la Liga1 Te Apuesto será Cusco, este sábado 15 de agosto. En las próximas horas, a través de las redes sociales oficiales del torneo, se brindarán mayores detalles de esta actividad.

Otras ciudades confirmadas que recibirán próximamente el trofeo son Arequipa, Cajamarca, Callao, Lima y Piura. El objetivo, a futuro, es sumar nuevos destinos, para brindar la misma oportunidad a distintos hinchas a nivel nacional.

Con esta iniciativa, la Liga1 Te Apuesto busca seguir generando nuevos espacios de encuentro con sus aficionados y llevar la emoción de la competición más cerca de ellos.