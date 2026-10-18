UTC cayó 1-0 ante Cienciano por la fecha 12 del Torneo Clausura y descendió a la Liga 2 tras quedar a 16 puntos de la zona de salvación. ​

El ‘Gavilán del Norte’ es el primer equipo que pierde la categoría en la temporada 2026. Cristian Souza fue el verdugo del conjunto cajamarquino.

De esta manera, UTC cierra su etapa en la primera división del fútbol peruano a la que perteneció de manera ininterrumpida desde el 2013.