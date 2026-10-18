El conjunto cajamarquino perdió la categoría tras perder 1 a 0 ante Cienciano.
El conjunto cajamarquino perdió la categoría tras perder 1 a 0 ante Cienciano.
Por Redacción EC

UTC cayó 1-0 ante Cienciano por la fecha 12 del Torneo Clausura y descendió a la Liga 2 tras quedar a 16 puntos de la zona de salvación. ​

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