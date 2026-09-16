La hinchada no abandona: Alianza Lima anuncia 22 mil entradas vendidas para el partido ante ADT. Foto: Alianza Lima
La hinchada no abandona: Alianza Lima anuncia 22 mil entradas vendidas para el partido ante ADT. Foto: Alianza Lima
Por Redacción EC

Alianza Lima volverá a jugar en casa este viernes y contará nuevamente con el respaldo de su hinchada. Pese al momento deportivo que atraviesa el equipo y a la reciente derrota ante Universitario en el clásico, el cuadro blanquiazul anunció que 22 mil entradas ya fueron vendidas para el partido frente a ADT.

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