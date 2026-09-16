Alianza Lima volverá a jugar en casa este viernes y contará nuevamente con el respaldo de su hinchada. Pese al momento deportivo que atraviesa el equipo y a la reciente derrota ante Universitario en el clásico, el cuadro blanquiazul anunció que 22 mil entradas ya fueron vendidas para el partido frente a ADT.

El encuentro se disputará este viernes 18 de septiembre, desde las 8:00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva, por una nueva jornada de la Liga 1.

La respuesta de los hinchas de Alianza Lima tras el clásico: 22 mil entradas vendidas para el viernes. Foto: Alianza Lima

A través de sus redes sociales, Alianza Lima destacó la respuesta de sus aficionados y confirmó que ya son 22 mil los hinchas que aseguraron su presencia para el duelo ante ADT.

“22 mil corazones ya dijeron presente para volver a casa”, publicó el club, acompañando el anuncio con una imagen en la que también resaltó el mensaje: “Nos caemos, nos levantamos y seguimos juntos”.

La cifra llega en un momento en el que el equipo busca recuperar sensaciones después de sus últimos resultados.

𝟐𝟐 𝒎𝒊𝒍 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒚𝒂 𝒅𝒊𝒋𝒆𝒓𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒓 𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂. 🏟️💙



Nos caemos, nos levantamos y seguimos 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬. 🤝🏾



¡Arriba Alianza, toda la vida! 💙



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Alianza Lima busca levantarse tras la derrota en el clásico

El cuadro blanquiazul llega al partido ante ADT después de caer frente a Universitario en el clásico. El resultado significó un nuevo golpe para el equipo, que necesita sumar para recuperar terreno en la competición.

Sin embargo, la respuesta de sus hinchas vuelve a demostrar que el apoyo desde las tribunas se mantiene. Las 22 mil entradas vendidas anticipan un estadio Alejandro Villanueva con una importante presencia de aficionados para el compromiso del viernes.