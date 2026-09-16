Alianza Lima volverá a jugar en casa este viernes y contará nuevamente con el respaldo de su hinchada. Pese al momento deportivo que atraviesa el equipo y a la reciente derrota ante Universitario en el clásico, el cuadro blanquiazul anunció que 22 mil entradas ya fueron vendidas para el partido frente a ADT.
Alianza Lima volverá a jugar en casa este viernes y contará nuevamente con el respaldo de su hinchada. Pese al momento deportivo que atraviesa el equipo y a la reciente derrota ante Universitario en el clásico, el cuadro blanquiazul anunció que 22 mil entradas ya fueron vendidas para el partido frente a ADT.
El encuentro se disputará este viernes 18 de septiembre, desde las 8:00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva, por una nueva jornada de la Liga 1.
A través de sus redes sociales, Alianza Lima destacó la respuesta de sus aficionados y confirmó que ya son 22 mil los hinchas que aseguraron su presencia para el duelo ante ADT.
“22 mil corazones ya dijeron presente para volver a casa”, publicó el club, acompañando el anuncio con una imagen en la que también resaltó el mensaje: “Nos caemos, nos levantamos y seguimos juntos”.
La cifra llega en un momento en el que el equipo busca recuperar sensaciones después de sus últimos resultados.
Sin embargo, la respuesta de sus hinchas vuelve a demostrar que el apoyo desde las tribunas se mantiene. Las 22 mil entradas vendidas anticipan un estadio Alejandro Villanueva con una importante presencia de aficionados para el compromiso del viernes.