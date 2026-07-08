Tras salir de Universitario: Miguel Silveira fue anunciado como nuevo refuerzo de Cusco FC

Miguel Silveira encontró rápidamente un nuevo destino tras despedirse de Universitario de Deportes. Apenas dos días después de hacerse oficial su salida del cuadro crema, el volante brasileño fue presentado como flamante refuerzo de Cusco FC para disputar el Torneo Clausura. De esta manera, el mediocampista seguirá compitiendo en la Liga 1 y abrirá una nueva etapa bajo las órdenes de un viejo conocido.

El club cusqueño confirmó su incorporación a través de sus redes sociales con un mensaje de bienvenida. “Allin hamuy kachun mosoq wasiykiman Miguel Silveira. Bienvenido a tu nueva casa. Miguel llega para defender nuestros colores con garra y dejarlo todo en cada jugada. ¡A escribir juntos una nueva historia dorada!”, publicó la institución.

La llegada del brasileño responde a un pedido del entrenador Javier Rabanal, quien también dirigió a Universitario durante la primera parte de la temporada. Silveira se convierte en el tercer refuerzo de Cusco FC para el Clausura, luego de las incorporaciones del ecuatoriano Jean Carlos Montaño y del lateral peruano Ricardo Lagos, con el objetivo de fortalecer al equipo para pelear los primeros puestos del campeonato.

El fichaje también traerá un reencuentro especial. Según el calendario de la Liga 1, Cusco FC visitará a Universitario en la segunda jornada del Torneo Clausura, en un partido programado para el 24 de julio a las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental de Ate.

Ese encuentro marcará el regreso de Miguel Silveira y Javier Rabanal al recinto crema, apenas semanas después de su salida del club. Ambos enfrentarán por primera vez a Universitario desde que cerraron su ciclo en Ate, en uno de los partidos que promete generar mayor expectativa durante las primeras fechas del Torneo Clausura.

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