Tras salir de Universitario: Miguel Silveira fue anunciado como nuevo refuerzo de Cusco FC
Tras salir de Universitario: Miguel Silveira fue anunciado como nuevo refuerzo de Cusco FC
Por Redacción EC

Miguel Silveira encontró rápidamente un nuevo destino tras despedirse de Universitario de Deportes. Apenas dos días después de hacerse oficial su salida del cuadro crema, el volante brasileño fue presentado como flamante refuerzo de Cusco FC para disputar el Torneo Clausura. De esta manera, el mediocampista seguirá compitiendo en la Liga 1 y abrirá una nueva etapa bajo las órdenes de un viejo conocido.

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