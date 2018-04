El estratega argentino Pedro Troglio volvió a alinear al arquero Patrick Zubczuk en el arco de Universitario de Deportes. Con el guardameta debajo de los tres palos, el cuadro crema consiguió un importante empate a cero ante UTC en condición de visitante. Además, la decisión del entrenador es un claro mensaje sobre quién tendrá el titularato de la portería merengue.

Para el técnico de 52 años, el buen momento del arquero Patrick Zubczuk es fundamental para que pueda ocupar el arco de Universitario de Deportes.

"Hoy en este momento juega Patrick. Está haciendo partidos en gran nivel y uno va moviéndose en el día a día. Hoy el titular es él y en el partido que viene tiene la posibilidad de seguir de largo", comentó Pedro Troglio en conferencia de prensa.

"Lo está haciendo en gran nivel y me alegro por él. Hasta que no pones a un jugador, no sabes lo que puede dar", terminó de declarar Pedro Troglio. Con estas palabras, a la vez, reveló que Raúl Fernández seguirá en el banco de suplentes.

Las estadísticas respaldan al portero Patrick Zubczuk. El guardameta se colocó bajo el arco de Universitario de Deportes en el cotejo ante Comerciantes Unidos por la quinta fecha del Torneo de Verano 2018. Aquel día los cremas ganaron por dos goles a cero. El arquero de 22 años, además, acumula cinco partidos y solo ha recibido cuatro goles.