Tunde Enahoro llegó al Perú en el 2011 con 20 años, gracias a Marcelo Trobbiani. El entrenador argentino conoció al delantero nigeriano en España, y cuando asumió la dirección técnica de Cienciano, pidió su contratación. Al año siguiente, el africano pasó a Cobresol e hizo una buena campaña con el equipo moqueguano. Por lo tanto, dio el gran salto y firmó por Universitario de Deportes, en ese entonces dirigido por Nolberto Solano. Lamentablemente, el nigeriano sufrió una complicada lesión en la rodilla izquierda y solo jugó cuatro partidos con el equipo crema, sin marcar goles. De hecho, fue un duro golpe para el atacante, quien no volvió a jugar en Primera División: Comerciantes Unidos, Atlético Minero, Unión Huaral, Willy Serrato, Los Caimanes y Carlos Stein completan su currículum.

Hoy, cerca de los 30 años (los cumplirá en octubre), Tunde Enahoro sigue radicando en el Perú. Es más, se casó con Ely -modelo chiclayana- y tuvo hace cuatro años a Zoe, su hija peruana. Vive en Chiclayo, uno de los departamentos más afectados por el coronavirus en el Perú, y consciente de la situación abrió su pequeño negocio de productos de limpieza. Eso sí, remarca que no ha colgado los chimpunes y espera una nueva oportunidad en el fútbol peruano. ¿Universitario? Es su gran sueño. En estos días de pademia confiesa, ruborizándose un poco, que algunos hinchas lo reconocen en la calle por su etapa en el cuadro crema.

-Te perdimos el rastro, ¿Cómo te encuentras? ¿Estás en Perú?

Muy bien de salud, que es lo primordial. A buen recaudo, tranquilo. En mi casa en Chiclayo, en el norte del país. Radico aquí y tengo mi negocio de productos de limpieza e implementos deportivos.

-¿Tienes familia peruana?

Sí, mi esposa y mi hija son peruanas. Me quedé aquí en Perú, donde siempre me trataron muy bien. Hice mi vida aquí y estoy muy feliz por eso.

-¿Te viene afectando mucho la pandemia? Entiendo que en Chiclayo la situación está complicada.

Esta pandemia ha perjudicado a muchas personas, y principalmente en Chiclayo. Está fea la cosa, pero siempre trato de cuidarme a mí mismo y a mi familia, que es lo más importante. La idea es sobrellevar todo y ponerle buena cara.

-¿Nadie de tu familia ha sufrido esta enfermedad?

Mi esposa y mi hija están bien, pero algunos familiares de mi señora sí se enfermaron y lamentablemente perdieron la vida. Fue un episodio dramático porque murió una familia entera. He visto gente morir aquí por COVID-19 y es muy triste. Hay gente irresponsable, que no se cuida, pero por otro lado también los entiendo, porque la necesidad los obliga a salir y ganarse la vida. Tengo hermanas en Estados Unidos y mi familia en Nigeria, y gracias a Dios ellos se encuentran bien.





Tunde Enahoro jugó en la 'U' en 2012. (Foto: Universitario)

-Lo último que supimos de ti es que estuviste en Carlos Stein el año pasado, ¿te retiraste o vas a seguir jugando?

No he colgado los chimpunes, solo hice una pausa por toda esta situación. Estoy expectante por el regreso de la Liga 1 y el fútbol peruano, aunque veo muy complicado que todo pueda cumplirse al pie de la letra. Yo he jugado en Copa Perú, Segunda y Primera, soy testigo de que hay equipos que no tienen vestuarios decentes y ojalá no lamentemos estas cosas.

-Tú que has jugado en todas las categorías del fútbol peruano, ¿qué piensas de que prácticamente no habrá Segunda ni Copa Perú este año?

Creo que es lo mejor, aunque esto obligue a que varios futbolistas se queden sin trabajo y no tengan oportunidades. Lo primordial es reactivar la Liga 1, porque ya te imaginarás si hay dificultades en Primera, lo que uno puede encontrar en otras categorías.

-¿Venías hablando con algún equipo para jugar este año?

No, terminé con Carlos Stein el año pasado y no volví a jugar. Pero dentro de mis planes está volver a la actividad. Si no se puede este año, me gustaría el próximo. Todavía me siento joven.

-¿La ‘U’ fue lo más grande de tu carrera?

Sin ninguna duda. Desde el primer momento sentí la grandeza de ese club, por sus hinchas, por los jugadores. Hice muy buenos amigos y guardo muy buenos recuerdos. Lamentablemente sufrí una lesión horrible y eso es algo que hasta ahora no me saco de la cabeza. Tengo hasta pesadillas. Siempre pienso que sin las lesiones, me hubiese ido muy bien y habría marcado muchos goles.

Jugó apenas cuatro partidos con Universitario. (Foto: Universitario)

-¿Todavía te recuerdan algunos hinchas cremas?

Sí, y es lo que más me sorprende, porque estuve poco tiempo. Pero eso habla de la grandeza del equipo. Los hinchas en la calle me saludan, se acuerdan de que jugué en la 'U'. Incluso me dicen que ojalá vuelva para mi revancha. Ojalá. Solo Dios sabe.

-Entonces entiendo que dentro de tus planes, está quedarte aquí por mucho tiempo.

Sí, voy a quedarme a vivir en el Perú, en Chiclayo, con mi familia. Me gustaría llevármelos a Nigeria también, pero eso será más adelante. Me siento un peruano más, siempre me trataron muy bien gracias a Dios, y jamás me sentí discriminado por mi acento, ser extranjero o mi color de piel.

-¿Y ya pensaste qué hacer más allá del fútbol?

Quiero seguir ligado de alguna forma. No estudié para entrenador, pero quiero hacerlo para gerente deportivo. Eso me gustaría. Siento que siendo una persona preparada puedo aportar, ya sea a la 'U' o a cualquier institución.

-Entonces te veremos de vuelta en las canchas.

Yo espero que sí. Voy a cumplir 30 años, ya no tengo problemas de lesiones ni nada. Felizmente hace mucho eso no me ocurre. Así que sea lo que Dios quiera, pero por ahora toca cuidarse y proteger a mi familia.

VIDEO RELACIONADO

Universitario de Deportes: lo que debes saber sobre la deuda ‘crema’

MÁS EN DEPORTE TOTAL