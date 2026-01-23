Ver TV Perú EN VIVO: pasa el partido de Universitario de Deportes vs. Universidad de Chile en el Estadio Monumental de Ate por la Noche Crema 2026. ¿Cómo ver TV Perú en vivo? TV Perú (Canal 7) se puede ver por señal abierta en todos los televisores del Perú y también por operadores de televisión por cable que tienen el canal en su parrilla, como DirecTV, Claro TV, Best Cable y Movistar Play, además de otras empresas regionales. Sigue la transmisión del importante duelo este sábado 24 de enero, a partir de las 8:45 p.m. (hora peruana).

