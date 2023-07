De la mítica perrera de Breña al corazón de las artes marciales mixtas. De las luchas callejeras en el Jirón Aguarico a lucirse en el Salón de la Fama de la Luta Livre en Río de Janeiro. Es el fruto de un trabajo de casi tres décadas por parte de Héctor Iberico, quien empezó siendo entrenador y ahora se luce como competidor en potencia.

Es parte del clan Iberico –Héctor, Iván y David–, que ha impulsado las artes marciales en el país y tras formar luchadores como ‘El Fuerte’ Barzola y Daniel ‘Soncora’ Marcos, ahora sube a los tatamis a luchar y se ha coronado como bicampeón mundial de ‘luta livre’ en Brasil, la meca de esta disciplina.

“En semifinales gané a un antiguo campeón y en la final a un ex campeón de jiu jitsu”, dice, con la tranquilidad del campeón. Es que la ‘luta livre’ es la base de lo que hoy conocemos como artes marciales mixtas (MMA) y combina muchas técnicas en su práctica. “No es judo porque no se usa kimono, tampoco lucha porque no solo es derribo, se puede seguir peleando en el piso”, explica el mismo Héctor.

Campeón por dos años consecutivos en cinturón negro le valieron para que la Confederación Brasilera de Luta Livre Esportiva lo incluya en su Salón de la Fama, siendo el primer extranjero en lograrlo.

Su carrera estaba orientada a la labor de entrenador, pero temas personales lo impulsaron a luchar. “Mi madre falleció por Covid y necesitaba competir. Mi esposa me apoyó y empecé a luchar, no para lograr algo, sino por la memoria de mi madre”, nos cuenta.

Bicampeón mundial de Luta Livre

Fue su madre la que luchó para tener el terreno de Breña donde se levanta la famosa perrera, mítico lugar donde se han formado los mejores luchadores nacionales.

“Siento orgullo por ese lugar. Es el esfuerzo de mi madre. Cuando triunfa un peruano que ha entrenado ahí quiere decir que es parte del esfuerzo de mi madre”, dice emocionado.

En Londres 'Soncora' en la UFC



“Vamos a ver a un peruano ganar una vez más de visita”, nos dice Héctor sobre la pelea de Daniel Marcos ante Grant el próximo sábado en Londres. Para Iberico, ‘Soncora’ es el ejemplo de lo que debe ser un luchador peruano de MMA: enfocado, decidido y preparado para afrontar cualquier reto. Absolutamente responsable del deporte que eligió. “Mi oponente es alguien de experiencia, pero tengo muchas armas que verán el día del combate”, asegura el mismo Daniel sobre la que será su segunda pelea en la UFC tras su debut con victoria en Brasil. “El objetivo es ser campeón mundial y esta pelea es parte del camino. No es el techo que gane en Londres, es un escalón más”, dice Héctor sobre su pupilo. El Perú los estará apoyando.

—Toda una carrera—

El Perú se ha convertido en un centro importante de la lucha libre de la región. Actualmente hay cuatro nacionales en la UFC y otros buscando su oportunidad. De hecho, el sábado 22 Daniel ‘Soncora’ Marcos tendrá su segunda pelea en el UFC Returns To London en Inglaterra ante el local Davey Grant.

“En el Perú hay mucho talento, pero también se necesita disciplina. Estos son los que crecen. Si la persona no está enfocada va a truncar una buena carrera”, nos dice sobre el mundo de la MMA.

Y no solo se trabaja en los octágonos. “Algunos todavía nos tildan de delincuentes, pero no lo tomamos en cuenta y avanzamos”, asegura y en ello trabaja.

Sus hermanos Iván ‘Pitbull’ y David ‘Escorpión’ Iberico también tienen sus academias, pero no hay problemas entre ellos. Saben que el éxito de uno es el logro de todos en favor del deporte que practican desde hace más de dos décadas, ese que nació en las calles de Breña para defender el honor personal, del barrio y que luego se trasladó a los ring y octágonos. Ya tienen una historia escrita, pero siguen por más gloria.

Más peruanos En el Contender Series El peruano James Llontop luchará este año en el Dana White’s Contender Series, por un lugar en la UFC.

Luis Pajuelo y Kevin Borjas también dirán presente desde agosto.

Peruano Score Tony de Souza 3 victorias / 3 derrotas Enrique Barzola 6 victorias / 3 derrotas / 1 empate Claudio Puelles 5 victorias / 2 derrotas Humberto Bandenay 1 victoria / 3 derrotas Jesús Pinedo 1 victoria / 1 derrota Carlos Huachín 0 victorias / 2 derrotas Daniel Marcos 1 victoria Gastón Bolaños 1 victoria Rolando Bedoya 1 derrota * Fuente: Gino Alva, periodista especializado.