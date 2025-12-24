Federico Girotti está próximo a llegar a Alianza Lima. El delantero argentino de 26 años formado en River Plate tiene todo avanzado con el club ‘íntimo’ y podría ser presentado muy pronto.
Girotti no viene pasando por su mejor momento en tanto a racha goleadora. En el 2025 ha anotado un total de 4 goles en Talleres de Córdoba y, debido a su falta de regularidad, Carlos Tévez, actual entrenador de la ‘T’, ya le dio a conocer que no lo tiene en sus planes para la próxima temporada.
Su mejor temporada fue en el 2024, en donde anotó un total de 13 goles en 50 partidos. Y fue voceado para reforzar la delantera del Corinthians.
