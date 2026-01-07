Un ‘Pirata’ en Baños del Inca: así es la nueva vida de Hernán Barcos lejos de Matute y sus nuevas rutinas como goleador en Cajamarca

El aeropuerto fue el primer escenario de la fiesta. Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, Kevin Paico y Said Peralta, entre otros nombres que generan expectativa, fueron recibidos entre música, bailes y muestras de afecto por parte de los hinchas cajamarquinos, que no ocultaron su ilusión.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Lejos de la formalidad, los futbolistas se sumaron al festejo y compartieron el ntusiasmo de una ciudad que sueña en grande con su estreno en la máxima categoría del fútbol peruano.

Hernán Barcos aterrizó en Cajamarca después de cerrar un ciclo de cuatro temporadas en Alianza Lima, donde terminó convertido en uno de los referentes del plantel y protagonista de los títulos que marcaron ese periodo. Su llegada no solo refuerza al equipo desde lo futbolístico: también le da al vestuario una cuota de liderazgo y experiencia que el club considera clave para afrontar, con mayor sustento, el reto de competir por primera vez en la Liga 1.

Ante este panorama, surge la interrogante sobre donde vive Hernán Barcos en Cajamarca. Por ello, este diario pudo conocer que vivirá en Baños del Inca.

Hernán Barcos explica cómo reaccionará cuando le anote gol a Alianza Lima (Foto: Andina)

Hernán Barcos y Pablo Lavandeira junto a Omar Zavaleta, presidente del club.

El club FC Cajamarca arregló sus honorarios con Hernán Barcos hasta final de temporada, sin embargo, con el tema de vivienda, el club a través de contactos le ayudó con unos allegados para que le consigan una casa en el distrito de Baños del Inca. La casa es gigante y tiene muchas comodidas para que Hernán disfrute su estadía junto a su familia en Cajamarca.

Por ahora, Hernán Barcos es uno de lo que más destacada en la pretemporada, su rol de líder dentro del plantel buscará que Cajamarca F.C. en su primer año en Liga 1. El elenco dirigido por Carlos Silvestri por ahora planea una pretemporada exigente en el estadio Héroes de San Ramón y están concentrados en el Hotel Casa Hacienda Boutique donde estará unos días previo a su partido de presentación ante The Strongest, el próximo 18 de enero.