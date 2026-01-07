Un ‘Pirata’ en Baños del Inca: así es la nueva vida de Hernán Barcos lejos de Matute y sus nuevas rutinas como goleador en Cajamarca

Escucha la noticia
El último sábado 3 de diciembre, Cajamarca se desbordó en celebración. La ciudad vivió una jornada que remitió, inevitablemente, a la alegría colectiva de sus tradicionales carnavales. ¿El motivo? La llegada de los refuerzos del F.C. Cajamarca, club que acaba de sellar su ascenso a la Liga 1 y que empieza a escribir una nueva etapa con ambición renovada con Hernán Barcos como figura máxima.