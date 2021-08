Conforme a los criterios de Saber más

Hay varias cosas que Roberto Mosquera ha hecho bien. Es bueno recordarlo, ahora que el camino se le ha llenado de espinas, para tratar de ser justos. Por más que Cristal tenga el plantel de mayor jerarquía del medio, sostener el nivel de juego y la apetencia por el éxito no es tarea sencilla. Roberto lo ha conseguido. También merece crédito en su apuesta por los jóvenes. Grimaldo, Lora, Castillo, Távara y Liza suman en el campo y pueden, en el futuro cercano, abonar en las arcas celestes.

Los cerveceros han gobernado, hasta hace muy poco, el fútbol local sin sobresaltos. El saldo del comando técnico está claramente en azul. El problema para ellos es que, en una institución acostumbrada a campeonatos locales con distintos entrenadores en los últimos años, lo que se persigue es un salto de calidad en el ámbito internacional. La deuda en este sentido es grande más allá de algunos pasajes interesantes contra Racing, Sao Paulo o Arsenal. El hincha espera y exige más. Ya no le basta solo el título doméstico.

En la última semana el panorama se ha ensombrecido. Las dos derrotas que sufrió Cristal, el miércoles y el sábado, serían meros accidentes sino se observará un declive en el rendimiento en los partidos que los precedieron. A los tropiezos frente a un Vallejo repleto de suplentes y a un Peñarol en casa propia, se le suman la sufrida victoria contra Huancayo, el insípido empate contra la U y la fría igualdad contra Municipal.

Roberto Mosquera vive una de sus horas más complicadas desde que volvió a Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

La seguidilla de encuentros no es un factor menor y se siente. La justa victoria contra Mannucci en la final de la Copa Bicentenario parece lejana. Y apenas ha pasado un mes. Otro mal que aqueja severamente a los rimenses es su fragilidad defensiva. Ha recibido por lo menos un gol en sus últimos nueve partidos. Alejandro Gonzales, llamado a convertirse en bastión de la defensa, no se ha ganado un lugar en el once, Chávez es irregular y Percy Prado es una incógnita. El futbolista peruano, que se hizo en Francia, no ha tenido suficientes minutos para saber si rinde. A Mosquera parece no haberlo convencido. Mientras tanto Merlo apaga incendios con mayor frecuencia de lo que le gustaría.

La volante de Cristal es su fortaleza. Cuando Távara, Calcaterra y sobre todo Christofer Gonzales juegan como saben, los rimenses imponen el ritmo en cualquier plaza. Internacionalmente a ‘Calca’ y a Martín les ha costado. ‘Canchita’, en contraste, ha estado a la altura de la competencia internacional.

En ataque Hohberg ha sido el más importante. Liza está todavía en proceso de crecimiento y Ávila ha sido intermitente. Cristal extraña mucho al lesionado Olivares, a Corozo y a Herrera. El ecuatoriano ya cosecha elogios en México, y Emanuel convierte, de vez en cuando, con Argentinos Jrs. Riquelme, el 9 que trajeron para suplirlo, continúa divorciado con el gol.

Así las cosas, Roberto y su plantel van por la hazaña a Montevideo. Peñarol lo espera con sus jóvenes. Cristal, el campeón peruano, está en la obligación de recuperar la memoria y hacer un buen partido. No sirven las excusas. Solo así volverán a estar tranquilos. Solo de esa manera.

