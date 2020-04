Para un futbolista, emigrar de su país suele ser el inicio de una gran carrera. Sin embargo, existen momentos que solo quedarán en la memoria y pruebas que a pesar de ser muy auspiciosas no son superadas con éxito. En 2010, Aldo Corzo y Juan Barros no pudieron convertirse en compañeros de Claudio Pizarro en Werder Bremen. Otro caso es el de Junior Ponce que estuvo junto a La Masia, pero no se quedó en España.

La historia de Renato Tapia en Liverpool pudo convertirse en una realidad, el volante de la selección estuvo en Anfield Road, pero finalmente fichó por Twente de Holanda donde debutó. José Guidino fue parte de la Academia Nike en Inglaterra y Enmanuel Paucar estuvo a prueba en Villarreal.

Otros nombres que tuvieron un corto paso en el exterior fueron Francisco Duclos en Celta de Vigo y Roberto Villamarín en Atlas, pero ellos no incluyen en la lista porque sumaron minutos con su club. Eso sí, la continuidad fue un problema que los trajo de vuelta al país en un corto tiempo.

