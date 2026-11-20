Bajo el concepto “La familia sigue creciendo, volvamos a hacer historia”, esta nueva campaña invita a todos aquellos que sienten un vínculo especial con el Deportivo Municipal a dejar su huella en una camiseta de edición especial, incorporando sus nombres, los de sus familias o sus marcas en una prenda que representa la unión, la identidad y el sentido de pertenencia de generaciones de hinchas.

La propuesta busca que la comunidad edil no solo acompañe al equipo desde las tribunas, sino que también tenga la oportunidad de participar en las iniciativas que contribuyen al crecimiento de la institución.

Cinco categorías para formar parte de la historia edil

El club ha establecido cinco categorías de patrocinio, dirigidas tanto al sector empresarial como a los hinchas y sus familias. Los aportes establecidos son:

• Empresas: S/ 2,500

• Pymes: S/ 1,250

• Mypes: S/ 500

• Familia Edil: S/ 400

• Hincha Edil: S/ 350

Cada categoría contempla beneficios específicos, que pueden ser consultados en la plataforma oficial de la campaña. De esta manera, el club busca generar oportunidades para que grandes empresas, pequeños negocios, emprendedores, familias e hinchas puedan sumarse a esta iniciativa de acuerdo con sus posibilidades e intereses.

Toda la información sobre los aportes, beneficios y condiciones de participación se encuentra disponible de manera pública en https://clubdeportivomunicipal.pe/sponsors, como parte del compromiso de la institución con la transparencia y el acceso a la información.

Deportivo Municipal y su nueva piel.

Dos formas de participar: ser patrocinador o adquirir la camiseta

“La Camiseta de Todos” contempla dos modalidades independientes de participación. La primera permite convertirse en patrocinador de esta edición especial, incorporando un nombre familiar, personal o comercial en el diseño de la camiseta, de acuerdo con la categoría elegida.

La segunda permitirá a los aficionados adquirir la camiseta, sin necesidad de participar previamente como patrocinadores. Asimismo, quienes formen parte de la campaña con sus nombres o marcas también podrán comprar la prenda.

Actualmente, Deportivo Municipal se encuentra evaluando proveedores, materiales y alternativas de confección, con el objetivo de ofrecer una camiseta que reúna calidad, comodidad y un diseño distintivo. El precio de venta y las condiciones para su adquisición serán anunciados próximamente a través de la página web y las redes sociales oficiales del club.

La presentación física de esta edición especial está prevista para la primera semana de enero de 2027. La institución ha precisado que “LA CAMISETA DE TODOS” es una camiseta alternativa creada exclusivamente para esta campaña y no reemplaza la indumentaria oficial de competencia del club. Los colores tradicionales y la histórica franja edil continuarán siendo parte fundamental de la identidad deportiva del Deportivo Municipal.

La elección de los colores de esta edición especial responde a un proceso de diseño en el que se han evaluado contrastes y combinaciones que permitan destacar con claridad los nombres y logotipos de las familias, hinchas y marcas participantes.

Un Deportivo Municipal que busca crecer dentro y fuera de la cancha

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos que viene impulsando el club para fortalecer su desarrollo deportivo, institucional y comercial, apostando por proyectos que generen nuevas oportunidades y acerquen cada vez más a la institución con su comunidad.

El objetivo es que los hinchas encuentren en el Deportivo Municipal no solo un equipo al cual alentar, sino también una institución que escucha, innova y trabaja para ofrecer experiencias y propuestas que generen orgullo y sentido de pertenencia.

¿Cómo participar?

Los interesados en formar parte de “LA CAMISETA DE TODOS” pueden ingresar a la plataforma oficial: clubdeportivomunicipal.pe/sponsors

Allí encontrarán las cinco categorías disponibles, los aportes correspondientes, los beneficios y la información necesaria para participar. Las novedades sobre la presentación y comercialización de la camiseta serán anunciadas a través de los canales oficiales del club.