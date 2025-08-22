Antes del receso por Eliminatorias, Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
Para este encuentro, a jugarse el próximo domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental desde las 5:30 p.m., ya se han vendido, hasta las primeras horas de este viernes, más de 55 mil entradas.
Esto hace pensar que el coloso crema lucirá totalmente lleno para este importante partido que puede definir al nuevo líder del campeonato.
Universitario llega como único líder e invicto con 14 unidades, mientras que Alianza Lima en quinto lugar con 11 puntos.
Los cremas cerraron su participación en la Copa Libertadores 2025 el último jueves ante Palmeiras con un global de 0-4 ante Palmeiras, por los octavos de final.
Cabe mencionar que el entrenador de la ‘U’, Jorge Fossati, reservó a varios jugadores en el choque copero en Sao Paulo, pensando en el clásico.
En tanto, los blanquiazules llegan en gran momento, tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a la espera de lo que resulta la Conmebol sobre su próxima serie en el torneo.
