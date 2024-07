Penguin Random House Grupo Editorial tiene el agrado de anunciar la publicación de Cien años, 27 títulos y once historias, del destacado periodista, catedrático universitario e hincha crema Pedro Ortíz Bisso, una publicación que reúne once historias que definen la pasión y la identidad de los hinchas del Club Universitario de Deportes en su centenario. Para el gozo de todos los hinchas cremas, este libro licenciado por el Club Universitario de Deportes, estará disponible a partir del jueves 11 de julio en todas las librerías a nivel nacional.

Cien años, 27 títulos, 11 historias, se publica a propósito de la conmemoración del centenario del club Universitario de Deportes, el más importante del país. Su autor Pedro Ortíz Bisso, también responsable del popular blog Trinchera Crema, hace en estas once historias no solo los 27 títulos nacionales obtenidos por sus aguerridos jugadores a lo largo de su historia, sino también por las hazañas de equipos que han quedado en la memoria del hincha, como el subcampeonato de la Copa Libertadores de 1972, el título de la Libertadores Sub 20 de 2011, el llamado ‘Matutazo’ de 2023, etc. Además, el autor perfila de manera apasionante a personajes tan emblemáticos como Lolo Fernández, Toto Terry, el Puma Carranza, etc, quienes han construido estos cien años de pasión y gloria deportiva.

La presentación, se llevará a cabo el sábado 20 a las 4:00pm en la sala Blanca Varela de la FIL y contará con la presencia de las leyendas más representativas del club como Germán Leguía, Mauro Cantoro, Puma Carranza, Piero Alva entre otros. Además, todos los asistentes recibirán un póster del libro y se sorteará una camiseta oficial del Club firmada por los jugadores.

Universitario tiene una rica historia que lo hace no solo un grande, sino también un ejemplo de esfuerzo, garra y sacrificio dentro como fuera de la cancha. Son sus hombres de ayer y de hoy los que labraron y siguen labrando ese camino que sus fundadores nunca imaginaron conseguir. Esa es la “U”, por esto y mucho más, el club más grande del Perú. ¡Y dale U por siempre escucharán!