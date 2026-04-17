Por José Antonio Bragayrac

Fue en abril del 2025 que el Directorio de la FPF, decidió no recibir a los directores de 1190 Sports tras dos horas de espera, en medio de un conflicto declarado entre la empresa que comercializa los derechos de televisión y la federación. Enfrentamiento que se agudizó con la decisión de los clubes, a fines de enero pasado, de no permitir el ingreso de las cámaras a los estadio de fútbol. Menos de tres meses de ese último episodio, el panorama parece ser otro: de una crisis profunda —marcada por disputas contractuales y fragmentación del campeonato (enfrentamiento entre clubes, FPF y el mismo 1190)— se pasó a un presente que, aparentemente, emite señales concretas de sostenibilidad y goza de buena salud desde el ingreso en este 2026 de Universitario de Deportes.

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