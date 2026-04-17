El conflicto que puso en jaque al sistema tuvo tres protagonistas: la FPF, 1190 Sports y los clubes profesionales. La pugna por los derechos televisivos dividió a los clubes entre quienes apostaban por un esquema colectivo y aquellos que optaron por explotar sus derechos de manera individual, como se hacía antes. Esa fractura derivó en un torneo desordenado, con transmisiones suspendidas (como el partido inaugural de Alianza Lima en Huancayo), pérdida de valor comercial y un entorno de alta incertidumbre para patrocinadores y operadores.

Según pudo conocer este Diario, el deterioro financiero de varios clubes aceleró la necesidad de encontrar una salida. Las instituciones requerían liquidez inmediata y previsibilidad en los ingresos, condiciones que el modelo original no estaba garantizando en medio del conflicto. La presión no solo venía desde las dirigencias, sino también desde planteles y acreedores.

Frente a ese escenario, 1190 Sports optó por una reestructuración operativa. Se renegociaron cronogramas de pago, se introdujeron ajustes en las condiciones contractuales y se priorizó asegurar flujos constantes hacia los clubes. La lógica fue pragmática: sostener el sistema en funcionamiento antes que defender los términos iniciales del acuerdo.

Por lo pronto, se ha resuelto el problema mayor: el desface de pagos a los clubes de 60 días, que en la práctica terminaban siendo de casi 90. Hoy, los clubes ya recibieron el 70% de la deuda y el otro 30% tiene un acuerdo de pago, mientras que los pagos mensuales son recibidos dentro del plazo establecido (30 días).

La llegada de Universitario

En ese proceso, Universitario asumió un rol central. Su incorporación plena al esquema permitió recuperar volumen de audiencia y mejorar la propuesta comercial. Según fuentes vinculadas a la negociación, la presencia del club crema fue importante para terminar de restablecer la confianza de anunciantes y operadores. Se sumaba al modelo nada menos que el reciente tricampeón del fútbol peruano.

Los efectos comenzaron a reflejarse en los indicadores clave. 1190 Sports registró un incremento en suscripciones, una mayor estabilidad en la base de usuarios y un renovado interés de marcas por asociarse al producto. “Si bien 2025 fue un año de crecimiento para1190 Sportsen Perú y nuestra marca insignia en ese mercado,L1MAX; sin duda 2026 ha marcado un antes y un después ya que desde este año todos los clubes de la Liga 1 se han integrado al modelo. La incorporación deUniversitarioySport Boyscompleta un esquema de gestión unificada con mayor capacidad para generar valor para el fútbol peruano", afirmó Juan Carlos Balassanian, presidente Ejecutivo de1190 Sports Perú en una reciente entrevistal al portal prensario.

“Actualmente, hemos superado el millón de usuarios dentro del ecosistema, reflejando el alcance del producto L1MAX y su adopción“, añadió.

De acuerdo con información recabada por este Diario, la facturación mensual del sistema se sitúa actualmente en torno a los 4 millones de dólares. “Cuando inició el modelo no se llegaba ni al millón mensual, en el 2025 se cerró con 2.6 millones”, nos cuenta una fuente.

Este nivel de ingresos, aunque moderado en comparación con otras ligas de la región, marca una recuperación relevante frente al escenario previo. Más importante aún, establece un piso económico que permite a los clubes planificar con mayor certidumbre en el corto plazo.

1190 Sports anuncia acuerdo con clubes y asegura transmisión de todos los partidos de la Liga 1.

Los desafíos para crecer

Sin embargo, el modelo aún enfrenta desafíos estructurales. La dependencia de un número reducido de clubes con alta convocatoria, la volatilidad del mercado publicitario y la persistente desconfianza entre actores del sistema siguen siendo factores de riesgo. Según pudo conocer este Diario, algunos clubes mantienen abiertas evaluaciones sobre alternativas de comercialización.

Aun así, el panorama actual difiere significativamente del de meses atrás. El torneo ha recuperado cierto orden, la oferta televisiva es más consistente y los ingresos, aunque todavía sensibles, muestran una tendencia estable. El modelo, en términos operativos, ha dejado de estar en emergencia.

El siguiente paso será consolidar esa estabilidad en el mediano plazo. La sostenibilidad del sistema dependerá de su capacidad para diversificar ingresos, fortalecer la relación con los clubes y ampliar su base de audiencia. La crisis obligó a corregir el rumbo; el desafío ahora es evitar que esa corrección no sea transitoria.

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