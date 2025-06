García, que todavía se ocupa en empaparse por completo de los detalles de las operaciones de 1190 Sports en el Perú, asegura que el pronóstico de salud del modelo de comercialización de los derechos de televisión es auspicioso. Sin embargo, clubes como Cienciano piensan todo lo contrario y denuncian un continuo retraso en el pago mensual acordado, una razón poderosa para desconfiar de la apuesta. ¿Por qué 1190 Sports se justifica en la clausula de 60 días para pagar a destiempo? ¿Cuándo se resolverá el retraso de pago a los clubes, existe riesgo de que 1190 Sports abandone el modelo y cuándo es que el modelo finalmente será rentable?

La empresa que comercializa los derechos de televisión de la Liga 1, 1190 Sports, justifica el constante retraso en el pago a los clubes y advierte que el desfase de 60 días en el cumplimiento del abono se regularizará recién cuando haya flujo positivo en el modelo asociativo firmado con la FPF, luego de una inversión de 100 millones de dólares. Además, Julio García advierte que no hay plan B y supone que el modelo será rentable recién en el 2027, cuando se sume Universitario. Finalmente, resalta que fue la federación la que incumplió su parte del trato, lo que afectó las proyecciones en los ingresos.

El retraso en los pagos

-La cláusula de 60 días de retraso en el pago a los clubes debió ser una excepción pero se ha convertido en una regla… ¿Cómo explica eso 1190 Sports?

Hoy se está pagando con un desfase de 60 días. El flujo lo están recibiendo mes a mes, pero hay un hueco, hay un par de meses que en el camino han quedado como un hueco y que lo que hace es buscar asumir lo que ha ocurrido en el camino. Esto es un modelo asociativo donde la federación (FPF) se comprometió a hacer cosas y donde 1190 se comprometió a hacer cosas. 1190 se comprometió a financiar y a tener un producto de primera calidad. Creo que no hay cuestionamiento en que el producto es de primera calidad. Y hoy por hoy hay distribución por múltiples plataformas y medios y canales. ¿Qué comprometió la federación? La federación se comprometió a dar institucionalidad que empezaba porque desde el día uno estuvieran todos los clubes que terminaban contrato. Eso fue lo primero que no ocurrió y que afectó lo que habías proyectado como ingresos. Lo otro que se comprometieron fue a un número determinado de clubes, que tampoco fue cumplido porque hay más clubes.

-¿El desfase entonces es una forma de compensar el incumplimiento de lo prometido por la federación, para que el modelo resista?

Todo eso se refleja en números porque finalmente se está pagando. Entonces el monto que estaba proyectado a recibir el fútbol ha sido mayor. El desfase es una forma de aguantar este golpe y hoy tiene que ver cómo se formaliza todo. Afortunadamente, lo que yo he visto es que el proyecto va bien en términos de cantidad de mecanismos de transmisión del producto, de la calidad del producto y de a dónde iba a llegar. Hoy por hoy, insisto, hay más de 60 canales de distribución. Hay también llegada a más de 180 países. El fútbol peruano llega a la ola de globalización con 20 y más años de desfase y los números van bien. Entonces, este año debería haber flujo positivo y el desfase debería cubrirse este mismo año, debería regularizarse.

-¿Los clubes están informados de todo esto?

Entiendo que han habido oportunidades para informarse, pero hablamos de un escenario de múltiples intereses contrapuestos, hay mucha mala información o desinformación y en ese camino quizás algunos clubes o no sé cuántos no han querido cruzar el puente para informarse. Hay un contrato por 13 años, van dos, estamos en el tercero, quedan 11, incluyendo este. Entonces va a trascender seguramente a todos los que hoy día estamos acá.

-¿Todavía se puede salvar el modelo?

A veces yo siento que estamos en el momento cero, como si recién se fuera a empezar el proyecto y entiendo que hay preocupación por los desfases, pero ya se invirtieron 100 millones, ya hubo dinero que se ha ido poniendo y hubo circunstancias que explican qué cosa ha ocurrido con, por ejemplo, el tema de los 60 días y que tienen que ser resueltos ahora sentándose la federación, el directorio de 1190 y el comité de dirección [de Liga 1] también.

-¿Básicamente lo que 1190 pide es que los clubes resistan hasta que los números sean los esperados?

Este es un modelo asociativo. Están de la mano clubes, federación y 1190. Y así como 1190 ha tenido que ponerse la mano al bolsillo para poner más dinero del que ofreció en su momento, del otro es, oye, a ver, aguanta. ¿Qué aportas tú? [La FPF] Tenía que aportar institucionalidad. Acaba de aprobarse la creación de la Liga 1. Eso es importante, no basta con que se haya creado, es el primer paso. Hay que dotarla de los mecanismos para que funcione y funcione de manera adecuada, pero por lo menos ya existe, ya se ha creado. Lo otro es absorber este impacto financiero de manera conjunta. El uno poniendo más, que ya ha puesto más, y el otro aguantando un poco hasta que esto permita que el proyecto siga avanzando de la manera en la que lo está haciendo ahora.

-Pero hay clubes que no pueden aguantar ese desfase de 60 días de pago, clubes cuyo único ingreso es por los derechos de televisión...

Este proyecto yo lo veo como una oportunidad, es una oportunidad para hacer algo diferente. O sea, yo creo que puede funcionar, pero mi creencia en que puede funcionar pasa por mi experiencia previa. Yo no he venido acá a ser más que un asesor en desarrollo corporativo, pero evidentemente para dar el salto y decir sí lo voy a hacer, es porque tengo que creer en lo que voy a hablar. Siempre he hecho eso.

Lima, Perú. Martes 13 de Mayo del 2025. Entrevista al abogado Julio García, nuevo asesor corporativo de 1190 Sports en Perú. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > MARIO ZAPATA

El 2026 con Universitario

-Además de los clubes, el bolsillo del usuario también se afectó porque para ver toda la Liga 1 debe pagar dos plataformas

Pero eso va a terminar. Lo bueno es que el modelo contempla eso. A final de año esa situación va a cambiar porque se terminan los últimos contratos y tú no vas a tener más alternativa que Liga 1 Max para ver el fútbol profesional peruano. Obviamente eso tiene que ser trabajado, la incorporación de los clubes que faltan se conversará y se hará de la mejor manera posible, pero a enero del año 2026, el único medio que va a distribuir el fútbol profesional peruano va a ser Liga 1 Max, que así está establecido.

-Hace unos meses usted hablaba de la urgencia de que se conozca el contrato entre la FPF y 1190 Sports, ¿Usted ya conoce el contrato?

Sí, yo ya conozco el contrato. Yo ya lo he visto. Yo sé que se ha informado a los clubes y que no todos [los clubes] han querido participar en esas reuniones, pero si es necesario hacerlo se volverá a hacer.

-¿Y qué opina del contrato ahora que ya lo leyó?

Creo que es un esquema bastante bien trabajado, muy complejo. Es complejo de entender para cualquier abogado promedio. Entiendo que se haya querido sensibilizar porque hay que explicar el contrato, es un tema legalmente complejo.

1190 y la federación

¿Cómo es la comunicación actual de 1190 con la federación? Le hablo por la figura de Agustín Lozano, si termina siendo perjudicial o de qué manera influye en la comunicación con los clubes?

Yo creo que la comunicación fluye y creo que parte de mi convencimiento es de lo que hablaba inicialmente, el tema institucional. Hay que institucionalizar y hay que despersonalizar el tema del funcionamiento de las instituciones. Sí se requiere que la federación, y aquí yo estoy opinando en términos abstractos porque no conozco a detalle cómo ha funcionado esta relación, a mí me parece positivo.

-Comentaba usted que ya hay una inversión de 100 millones de parte de 1190 Sports en el modelo

Sí. Claro, hay un monto mínimo garantizado que está obligado a entregar mensualmente que se descuenta del monto que se esté recaudando. Mientras menos dinero pone es porque más se está recaudando, por eso la idea es que este año se alcance el flujo positivo, que ya no haya que meter la mano al bolsillo para lograr ese monto mínimo garantizado.

-El 2023 hubo un registro de pérdida de 39 millones, me decía usted que el 2024 fue de 22 millones...

Puede estar por allí, pero insisto, no me atrevo a dar una cifra. Sé que está dentro de lo que estaba programado. Quizá un poquito más porque recuerde que ha tenido que aumentar el monto que había contemplado dar por el impacto inicial, porque se pensaba tener mayores ingresos producto de que todo fluyera sin ruidos, sin problemas judiciales; pero empezó de la peor manera y con desconfianza. Pero hoy la cosa se ha ordenado a pesar del golpe del año pasado que impactó sobre el producto.

-Lo decía porque esa cifra es clave para proyectar el 2025

Lo que yo sé es que el 2025 debería alcanzarse el flujo positivo , es decir, que el negocio empiece a alimentarse con lo que va generando, las pérdidas se van a compensar cuando el exceso sobre ese punto de equilibrio sea positivo, lo primero que va a hacer es amortizar las pérdidas, y en algún momento cuando se logre amortizar las pérdidas, empezará a estar realmente en azul.

¿Cuándo sería eso?

Yo me imagino que la primera condición, yo calculo que debería ser hacia el 2027 probablemente, pero no me atrevo, estoy casi que adivinando.

-El 2027 porque ya desde el 2026 estarían todos los clubes incluido la ‘U’...

Quise revisar, tuve los datos antes, pero no me dio tiempo de revisar, por eso digo que no me atrevo a dar una cifra.

-Usted me decía que hubo una pérdida de 22 millones el 2024

Puede estar por allí, pero insisto, o sea, no me atrevo a dar una cifra, no me atrevo. Sé que está dentro de lo que estaba programado, quizás un poquito más porque recuerde que ha tenido que aumentar el monto que había contemplado dar por el impacto del impacto inicial. El impacto inicial es que se empezaba a tener mayores ingresos producto de que todo que esto fluyera sin ruido, Sin problemas judiciales, pero empezó de la peor manera, con mucho ruido y con desconfianza, Con desconfianza producto de estos múltiples intereses que hay, Pero la cosa se ha ordenado a pesar del golpe del año pasado, a pesar del tema de noviembre [la detención de Agustín Lozano], porque impactó sobre el producto, hoy por hoy la confianza existe en el mercado, se sigue contratando, no solamente las empresas que que contratan para distribuir, ya he dicho celulares, empresas de de telefonía, empresas de banda ancha, de acceso a internet, fibra óptica, etcétera, etcétera. También están las esponsorías que las hay. Todo eso en el ánimo de confianza, se confía en el producto, se distribuye a través de estos canales, se amplía la base de usuarios, se genera la posibilidad de estar presente en más países.

-Más visibilidad pero menos ingresos

Por eso tienen que sentarse a definir y establecer compromisos de la cobertura, pero primero entender que ha habido una necesidad de aporte de ambos lados. Yo decía, no solamente institucionalidad, que ya se avanzó ahora con Liga 1 Max, sino este con la creación de la Liga Un como como institución, sino también en la cantidad de clubes que iban a participar. Hoy eso ya está resuelto. No estamos en el escenario del 2022 23 y esto se refleja en cómo va el proyecto el día de hoy. Ahora, insisto, si se ve en más países, el producto es bueno, se va a vender más. Es evidente que la preocupación principal es cuánto dinero me llega, pero los clubes, todos son parte del negocio a través de la federación. Entonces, como en todo negocio, la maduración requiere un plazo. El que estaba establecido en el contrato se ha ido ajustando por lo que ocurrió al comienzo, que era obligación de la federación, garantizar que todos entraran y no todos entraron, medidas cautelares, denuncias, qué sé yo, todo lo que ya sabemos que pasó.

La FPF, presidida por Agustín Lozano, tomó la decisión de respeta el contrato con 1190 Sports de cara a esta nueva temporada (Foto: Difusión).

La adenda que propone 1190

-Los 100 millones invertido les obliga a creer

Pero es que si no hubiera creído, y es una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando miré la parte legal es que había una puerta de salida que no la abrieron. O sea, no corrieron cuando pudieron correr. Primero porque, asumo yo, han metido la mano al bolsillo y han puesto la plata.

-¿Si este 2025 no llega a cumplirse las metas hay posibilidad de que 1190 abandone el modelo?

Yo creo que la rentabilidad como palabra rentabilidad no está pensada para el 2025. Lo que hoy se espera es que el 2025 sea de flujo positivo, es decir, que los ingresos que genere el proyecto permitan cubrir todos los gastos que se demanda hoy. Eso es lo que está contemplado. Debería ser el 2025. Yo creo que si se desfasa, se desfasará a enero o febrero, pero de repente ocurre antes, septiembre, no lo sé. Si las cosas caminan como hasta hoy, este año debería haber flujo positivo y seguramente un periodo después va a seguir creciendo y podría haber ya rentabilidad.

¿Entonces sería posible subsanar el desfase de los 60 días de retraso en pagos?

Yo creo que estamos hablando en este año, seguramente en los meses que viene. Es un tema que tiene que conversar la federación con 1190. Es un tema que se explica en lo que ha ocurrido, en el impacto sobre los números del proyecto, pero no hay más.

-¿Es impacto negativo justifica la adenda propuesta por 1190?

La adenda contempla varias cosas. El propósito principal de la adenda es decir “ya han pasado 2 años, ya yo he aguantado, yo he puesto más dinero del que podía, pero tenemos que ajustar el negocio porque no estaba claro, para que estemos en orden, porque yo ya metí 15 millones más, quizás tenga que meter un poco más de repente, no lo sé. Este, ya he puesto la espalda financiera y algunas otras cositas que faltaban de tu lado ya están caminando”, entonces lo que la adenda básicamente propone es cómo regularizar lo que ya pasó.

-Incluye también cinco años más de contrato

Uno de los temas que está en discusión es ese, cinco años más de contrato, el otro era el porcentaje, que una vez que haya utilidad, la utilidad pueda ir de 70 a 60 y de 40 a 30, Siempre, obviamente para la federación más.

-El principal operador era Movistar. ¿Hay acercamiento ya para el 2026?

Yo me imagino, no lo sé. Y aquí hablo casi como Julio García que mi sentido común me dice que que Movistar seguramente en su momento, o sea, terminará transmitiendo también. Finalmente, Movistar hoy por hoy Movistar fue vendido, no hay compromisos vigentes. Así que en ese esquema seguramente será una demostración de que el producto es bueno y camina. Yo creo creo que tarde o temprano [Movistar] va a terminar distribuyendo el contenido de Liga 1.

-¿Cómo se logra la confianza en este modelo?

Los clubes son parte de la federación. Yo creo que es muy importante que los clubes terminen convenciéndose que esto es una oportunidad y es una oportunidad muy importante para el fútbol peruano. No hay plan B hoy. No hay plan B.

-Lo que pasa que se les han tocado el bolsillo

Se entiende porque se ve siempre como un tercero y creo que quizás eso sea lo que habría que lograr, que no se sienta como un tercero porque siempre es esa relación de “me han tocado bolsillo”, tiene que ir de lo singular a lo plural, o sea, en realidad de eso se trata. Tienen que empezar a sentirse parte porque al final de cuentas el proyecto es más de los clubes que de nadie. En el momento que el club deje de percibirse como un tercero en esta relación la cosa va a caminar mucho mejor. Hoy en lo que queda del camino, que todavía es muy largo, hay que lograr que todos entiendan que este es un proyecto en el que el interés es colectivo, pasa seguramente por beneficios individuales, pero si mejora, mejora para todos. Si no camina, no camina para todos, así que hay que apostar a que camine.

-Dentro de ese entendimiento, digamos, lo que se les pide a los clubes es resistir, por lo menos dos años.

Yo creo que que eso va a resolverse este año y y me imagino que va a haber compromisos específicos, sí es importante que los clubes estén más informados de todo lo que ocurre.

