Luego de 32 años, Universitario de Deportes perdió una final por el título nacional, otra vez a manos de Sporting Cristal. Más allá del dolor de no ganar el título, en Ate no demoraron mucho en anunciar su primera renovación. El uruguayo Federico Alonso firmó contrato por un año más en el cuadro estudiantil. El defensor fue uno de los mayores valores en la ‘U’, tanto que se notó su ausencia en toda la fase 2 y la primera final.

Para muchos hinchas, su permanencia es casi como anunciar un fichaje. Federico Alonso jugó 18 partidos entre el torneo local y la Libertadores, anotando tres goles. Una fractura de la clavícula izquierda a inicios de octubre lo dejó fuera hasta la segunda final. Universitario apenas ganó cuatro de los 13 partidos que no jugó, recibiendo 23 goles. Incluso, UTC le marcó seis en un solo encuentro.

Federico Alonso se lesionó y salió del Universitario-UTC. (Video: Gol Perú)

Recordando que los equipos se arman de atrás para adelante, la preocupación también pasa por el arco. En una arriesgada maniobra que no se notó en su momento, la ‘U’ confió en dos arqueros que aún no habían debutado en Primera División como suplentes del experimentado José Carvallo. Los cuestionamientos llegaron recién cuando Carvallo fue llamado a la bicolor y Diego Romero, quien ya renovó hasta 2024, y Aamet Calderón, no jugó, quedaron al mando. Se dice que se busca el regreso de Patrick Zubzuck.

Tanto el golero mundialista como Aldo Corzo acaban contrato a fines de este año, pero no habría inconvenientes para renovarlo. Otro quien también tiene todo listo para quedarse dos años más es Gerson Barreto, titular en la recta final. Ángel Comizzo lo dirigió en 2013 cuando era un juvenil y confió en él en su tercer regreso.

El entrenador argentino tiene contrato con la ‘U’ hasta diciembre de 2021, por lo que las decisiones del armado del plantel pasarán por él. Campeón en 2013, muchos fanáticos no olvidan aún la forma en cómo se fue del equipo en los primeros meses del año siguiente. Regresó para el Clausura 2019, en donde se le fue el título en la recta fina, saliendo otra vez por el cambio de administración. Siete meses después, en plena pandemia por el COVID-19, se confirmó su presencia de vuelta.

Jonathan Dos Santos quedó a una anotación de ser el máximo artillero de la 'U' en la Liga 1. (Foto: Liga 1)

- LOS EXTRANJEROS -

“Gracias, nada más. Gracias por todo”, fue la frase que dejó Jonathan Dos Santos previo a viajar a Uruguay el domingo. Una frase con aroma a despedida. El atacante, segundo goleador de la ‘U’ en el torneo local con 12 anotaciones, dejó una grata impresión para la afición merengue con su gran cuota de goles, pero con la llegada de Ángel Comizzo debió luchar para ser titular. Además, un desgarro del muslo posterior izquierdo del músculo bíceps femoral lo obligó a quedar fuera por cuatro semanas. Se deduce que su rendimiento pudo ser mejor si seguía jugando en ese lapso de tiempo.

Pero el tema de su renovación no solo pasa por temas futbolísticos. El presidente de Cerro Largo, club dueño de su pase, afirmó meses atrás afirmó que Universitario mantiene una deuda con ellos y puso en duda su continuidad en tienda crema. El club afirmó que dicho dinero no cancelado es inexistente. Por otro lado, trascendió que el Querétano de México contará con sus servicios gracias al draft de la Liga MX.

Fútbol Peruano: Jonathan Dos Santos, el goleador que llevó a la ‘U’ a la punta de la Liga 1 | VIDEO

Su agente declaró que era solo un interés, como el de diversos clubes de los cuales no escondió su nombre, sin nada cerrado en ese momento. La suma de estos tres factores (Ángel Comizzo, préstamo de Cerro Largo y Querétano) hacen casi imposible pensar que Jonathan Dos Santos seguirá en la ‘U’. Casi la misma situación vive Luis Urruti. Desde el River Plate uruguayo aseguraron que hay una deuda pendiente de la institución crema. Además, el estratega argentino tampoco confió mucho en él, en base a sus alineaciones.

El panameño Alberto Quintero fue la gran figura de la ‘U’ en las finales. En 2021 sumará . El volante renotó contrato por dos años más al día siguiente de la final. Donald Millán, quien llegó a inicios de 2020 procedente de Binacional, firmó por dos años, pero jugará en César Vallejo en la próxima temporada. Ha sido un pedido de ‘Chemo’ del Solar.

Alberto Quintero anotó el 1-0 del Universitario de Deporte vs. Sporting Cristal. (Video: Gol Perú)

Finalmente, los contratos de Alejandro Hohberg y Rafael Guarderas también expiraron y están a la espera de novedades. Jesús Barco, Diego Chávez, Matías Succar, Paulo de la Cruz y Axel Chávez tampoco han renovado aún. Iván Santillán deberá seguir doce meses más, salvo mejor oferta o alguna opinión de Ángel Comizzo. La ‘U’ afrontará el 2021 con la Liga 1, Copa Bicentenario y la Libertadores desde la fase de grupos. Este último torneo dejará una importante suma de dinero en sus arcas, más que importante para buenos refuerzos y renovaciones. Se dice que el delantero Alex Valera, revelación del torneo, está cerca.

