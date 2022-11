“Nosotros no tenemos la billetera de Alianza Lima, así de simple. Hacemos gestión y vamos avanzando”, se justificó Jean Ferrari, actual administrador de la institución merengue, al ser consultado por los nueve años que lleva el club sin ganar el título nacional. Declaraciones no que no cayeron nada bien en la hinchada, quienes le recordaron que a fines del 2021 afirmó que para este año iban a tener “un equipazo” e iban a salir campeones.

Lo cierto es que Universitario, más allá de cuántos billetes tengan guardados, quedó lejos de la lucha por el título. De hecho, ayer, martes 1 de noviembre, realizaron el último entrenamiento de la temporada, en días en los que Melgar y Cristal se preparan para enfrentarse por las semifinales de la Liga 1, y Alianza continúa trabajando mientras espera rival para la gran final.

En las otras disciplinas tampoco le fue bien. O mejor dicho, no a la altura de lo que busca la ‘U’: campeonar. En fútbol femenino, las ‘Leonas’ se quedaron en semifinales. Y en futsal, el cuadro crema perdió la final ante Panta Walon.

En cuanto al equipo profesional, Universitario sufrió grandes cambios ni bien iniciada la temporada. El técnico uruguayo Gregorio Pérez fue quien diseñó el equipo; sin embargo, se tuvo que ir antes de que arranque la Liga 1 por problemas de salud. Su lugar fue ocupado interinamente por Manuel Barreto, pero luego llegó Álvaro Gutiérrez. El charrúa dirigió apenas once partidos (seis derrotas, cuatro victorias y un empate) y fue cesado tras caer goleado en el clásico. Jorge ‘Coco’ Araujo ocupó su lugar de manera interina por ocho encuentros (3V, 3E y 2D) hasta que asumió Carlos Compagnucci (9V, 6E y 3D), quien posiblemente se quede al mando del equipo por todo el 2023.

Fueron en total cinco técnicos, de los cuales los últimos cuatro tuvieron que adoptar el equipo que diseñó Gregorio Pérez. Además de la partida de Alex Valera en medio de la temporada y con polémica. La ‘U’ no quiso dejarlo partir porque era el goleador, pero no tuvo otra opción y perdió mucho en la recta final.

‘U’ 2022

Técnicos PJ V E D % Gregorio Pérez Armó plantel - - - - Manuel Barreto 1 1 0 0 100% Álvaro Gutiérrez 11 4 1 6 39.3% Jorge Araujo 8 3 3 2 42.8% Carlos Compagnucci 18 9 6 3 61%

El balance de los extranjeros

El ojo del hincha siempre estará puesto en los refuerzos extranjeros, quienes son los que, en teoría, deberían marcar la diferencia. Sin embargo, eso no ha ocurrido en Universitario este año. Los jales de afuera no han marcado la diferencia y la mayoría podría dejar el club.

Federico Alonso llegó en 2020 a tienda crema. Tuvo dos buenas temporadas. Sin embargo, en esta última dejó de ser el férreo y sólido defensor que ponía calma en la zaga. Jugó 29 partidos (2160 minutos) y marcó tres goles, pero en muchos tantos encajados -como el que anotó Hernán Barcos en el clásico en el Monumental- quedó mal.

Ángel Cayetano llegó entre bombos y platillos al haber sido elegido como el mejor volante central del fútbol uruguayo. Pero no tuvo buenos rendimientos y se fue a mitad de temporada. En su lugar arribó Claudio Yacob, quien apenas jugó un par de partidos y anotó un autogol.

Luis Urruti siempre fue uno de los más queridos por el hincha merengue, pero lamentablemente se lesionó de gravedad y se perdió gran parte del año. Hernán Novick y Alberto Quintero dejaron de ser piezas fundamentales en la última parte del año y ninguno pudo llegar a una buena cifra de goles.

Los que se quedan

En Universitario ya están pensando en lo que será la temporada 2023. Consideran que es momento de dejar atrás el trago amargo de la actual temporada y lo mejor es preparar un nuevo año en el que el objetivo será campeonar. Incluso ya se está planeando la ‘Noche Crema’, el evento en el que el club presenta a su plantel y demás disciplinas.

“Como fecha tentativa tenemos el 7 de enero para desarrollar la ‘Noche Crema’, ya tenemos conocimiento del calendario 2023, por lo que esta sería una fecha con grandes posibilidades”, indicó Jean Ferrari.

Por el momento hay 13 jugadores que tienen contrato, entre ellos están los extranjeros Hernán Novick y Claudio Yacob. El uruguayo aún no está seguro de quedarse aunque podría tener una oportunidad. Sin embargo, el caso del argentino es muy complicado y la institución estaría manejando para una rescisión de contrato. Aunque el entorno de la ‘Muñeca’ ha afirmado que el volante se quiere quedar.

Los que tienen contrato Hasta cuando H. Novick 2023 P. Guzmán 2023 A. Calero 2023 C. Yacob 2023 T. Cantoro 2023 D. Romero 2024 J. Carhuallanqui 2024 N. Cabanillas 2024 F. Arévalo 2024 B. Rivera 2024 A. Corzo 2024 P. Quispe 2025 A. Barco 2023

En cuanto a las renovaciones, Jorge Murrugarra, José Carvallo y Andy Polo parten como las prioridades para la gerencia deportiva . Quien sí tendría todo listo para estampar su firma y extender su vínculo es Alexander Succar. El caso de Leonardo Rugel aún no está cien por ciento confirmado y podrían haber novedades en los próximos días.

Asimismo, la ‘U’ buscará reforzarse con un delantero y un central, ambos extranjeros. Así como también están viendo la posibilidad de buscar un lateral izquierdo del medio que le haga competencia a Nelson Cabanillas.

Los que dicen adiós

El último entrenamiento del año sirvió también para la despedida de algunos jugadores que han cumplido su ciclo en Universitario. Nelinho Quina es uno de ellos. El central, que hace algunos días señaló que esperará el llamado del club, podría partir luego de cuatro años.

Alberto Quintero, quien jugaría en Cienciano la próxima temporada y sin ocupar una plaza de extranjeros al haberse nacionalizado; y Federico Alonso también dejarían tienda crema. El mismo camino seguirá Gerson Barreto, Guillermo Larios y Thiago Cantoro.

Por su parte, Rodrigo Vilca volverá a la reserva del Newcastle de la Premier League de Inglaterra. El volante llegó a mitad de temporada a préstamo y la ‘U’ ha decidido no seguir contando con él.

Mientras la ansiada estrella 27 una vez más le es esquiva a Universitario, el club ya empezó a trabajar en lo que será la próxima temporada. El 5 de diciembre empezará la pretemporada con el único objetivo de volver a levantar el título nacional.