Por Jasson Curi Chang

Hay pausas que no solo sirven para recuperar el aire, sino también para repensar el camino. En Universitario de Deportes, el receso obligado de la Liga 1 por las elecciones presidenciales llegó como una respiro necesario en medio de una temporada que empieza a comprimirse en el calendario y en las decisiones. Hoy, martes 14 de abril, cuando reciba a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, el equipo de Javier Rabanal no solo pondrá en juego tres puntos: pondrá a prueba un plan que intenta equilibrar convicción, desgaste físico y resultados inmediatos. Al menos estarán 50 mil hinchas en las tribunas.

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