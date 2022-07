Un breve correo electrónico le transformó la vida. “Queremos que escribas tu libro”, decía, más o menos, y era la puerta abierta de un laberinto que, ya cruzado, Pedro Ortiz Bisso, recuerda ahora con agotada alegría. También una montaña nueva para subir, justo para él, cuya larga carrera en el diario El Comercio fue siempre -desde practicante hasta Sub Director- coronar la cordillera. “Siempre quise escribir un libro, desde chico, pero me detuvo la vergüenza”, me explica, vía zoom, mientras repasamos Universitario, 365 historias (Libro Fútbol, 2022), su ópera prima, el primer aporte con su firma a la literatura deportiva del país, la (nueva) niña de sus ojos.

El título no necesita explicación: es un libro eterno, atemporal, que repasa desde enero a diciembre, día a día, los episodios más felices, más curiosos, más polémicos de este club infinito que es Universitario de Deportes. “Ahora solo espero que esté a la altura”, dice, desde su biblioteca, un lugar donde este libro descansa antes de ser estrenado en la FIL de Lima -vía la librería Deporvida- y ser presentado en Babel de Miraflores, el próximo 26 de julio. A la par, continúa sus clases en la Universidad de Lima, escribe para dos medios locales columnas y textos críticos sobre fútbol, lee El País y el Times los domingos, y, como si fuera poco, prepara última su tesis para alcanzar la excelencia.

Así es Pedro Ortiz Bisso. El papá de al menos dos generaciones de periodistas del Decano, el policía que vigiló sus accidentes, el hombre cercano, adusto, cálido, mitad policía soviético y mitad oso noble, que entregó lo mejor que tenía cada día de estos 30 años a El Comercio. Y que ahora, en este debut literario, sigue siendo el mismo. Nuestra suerte.

¿Qué vas a colocar ahora en tu firma? ¿Periodista o escritor?

¡Periodista! Yo soy periodista y moriré siendo periodista.

Este Universitario: 365 historias que presentas, ¿ha sido escrito para saldar una deuda o para meterte en un nuevo problema?

Pues... Yo siempre quise escribir desde chico. Me interesaba entonces la ficción, pero siempre me detuvo la vergüenza. No he leído lo suficiente -decía- como para lanzarme a esto. Veía gente a mi alrededor que es tan capaz y decía: ¿qué hago yo aquí? De hecho, con este libro he querido arrancar, al cabo de tanto tiempo, una serie de proyectos pendientes que tenía, vinculados al fútbol. Mi tema siempre ha sido el tiempo, antes en El Comercio y ahora también: dicto clases, escribo en un par de sitios, y hablo cada tanto con estudiantes que necesitan alguna ayuda. Y siempre estoy atento para acompañarlos, nunca he querido cerrarle la puerta a nadie. Y también he tenido un poco de vergüenza: no sé, por ejemplo cómo recibirá la gente este libro. Este proyecto ya no es mío, es de quienes lo compren. Y dejarles mi promesa de que el próximo será todavía más ambicioso.

¿Cómo lo definirías? ¿Con qué se va a encontrar un hincha crema en Universitario: 365 historias?

Pues es un trabajo de recopilación de datos, breves historias, memoria de decenas de periodistas amigos y mi propia experiencia como reportero cubriendo la ‘U’, que resumen en 365 días la vida de mi club. He ido hasta aquellas campañas de Libertadores de finales de los 60, he regresado al Tricampeonato, que me tocó cubrir como periodista en Deporte Total, y así.

¿Ese proceso de trabajo fue complejo? Me refiero a la elección de cada historia. La U es un club inmenso...

Fue difícil encontrar una historia poderosa por día. Y en el medio, porque este libro nació en 2018 y se encontró con la pandemia en pleno proceso, fue más complicado revisitar el archivo. Además, mi trabajo de lunes a domingo en El Comercio, con el cargo de Sub Director, me obligaba a retomar el proyecto solo por las noches, pasado el cierre. Hoy lo miro y digo: ¡Cuánto cuesta trabajar un libro! Para quienes volvemos cada tanto al archivo, como es mi caso, para pensar un poco el fútbol, como hace Ezequiel Fernández Moores en La Nación, es también, un placer.

Mi libro ya está en Lima. Pueden conseguirlo en preventa en librería Babel. Escriban al whatsapp 998149607 y recibirán el libro autografiado. pic.twitter.com/mpmmnMA0m5 — Trinchera crema (@Tcrema) July 18, 2022

¿Los periodistas deportivos debemos tener un proyecto personal, paralelo al día a día? ¿O es muy ambicioso sugerirlo?

Sí. Claro. Aunque cada quien lo decide, deberíamos. Por eso la deuda enorme que tenemos los periodistas que cubrimos deportes es que nuestra biblioteca sea tan pobre. Durante años. ¿Por qué no hay un libro sobre Cubillas, Cueto? O ahora, que hablamos todos los días del Ciego Oblitas... ¿por qué nadie ha escrito su historia? Hay que pensar más los deportes en el Perú. Ojalá sea una contribución este libro, una infinitesimal parte de todo lo que aún está por hacer.

¿Por qué crees que tenemos esa deuda?

Existe lo que se podría llamar una precariedad del oficio, también: si hay una escala de especialidades, junto con el periodista de espectáculos, los deportivos están al final de la lista. En algunos medios, incluso, el periodista debe buscar publicidad para subsistir, lo cual hace más vulnerable su condición, pues te generará una serie de conflicto de intereses. Ahora, también es más simple: nos ha ganado la pereza. Y escribir un libro es un enorme trabajo. En el último tiempo. luego del boom de Rusia 2018 donde su editaron más de 10 libros sobre la selección, solo muy pocos han podido sostener ese ritmo: las ediciones de Crema, mi gran amigo; los proyectos de Jaime (Pulgar Vidal), los libros de El Comercio.

¿Tienes otros proyectos en la PC?

Sí. Quiero contar la historia del club Universitario a través de entrevistas. Germán Leguía, por ejemplo, su vida con la ‘U’ aquella campaña del 82. O Miguel Seminario, y la memoria del mejor gol anotado en clásicos de todos los tiempos. Estoy ya trabajando en ello. Espero que me alcance el tiempo, pero, sobre todo, la paciencia.

Y mientras lo hace, con sus audífonos a todos volumen con Los Tres Tenores, la pantalla llena de frases y una docena de libros a medio leer -uno de Thorndike, uno de Vargas Llosa, uno de Simon Kuper-, Pedro Ortiz Bisso tiene la paciencia zen de escuchar/responder a sus alumnos. Un maestro.

EL LIBRO ¿Cuándo se presenta? PRESENTACIÓN de Universitario: 365 historias será este martes 26 a las 8 p.m. en librería Babel (Calle Arístides Aljovín 421, Miraflores). Se puede conseguir el libro allí o escribiendo al 998149607. También vía redes sociales en librería Deporvida.





VIDEO RECOMENDADO: