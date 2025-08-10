Marco Quilca León
Marco Quilca León

Escucha la noticia

00:0000:00
50 mil hinchas cantando “La Libertadores es mi obsesión” y el secreto detrás de Concha en su prime: lo que no se vio del 1-0 de la U ante Boys
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
50 mil hinchas cantando “La Libertadores es mi obsesión” y el secreto detrás de Concha en su prime: lo que no se vio del 1-0 de la U ante Boys

50 mil hinchas cantando “La Libertadores es mi obsesión” y el secreto detrás de Concha en su prime: lo que no se vio del 1-0 de la U ante Boys

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La cabeza estuvo en Palmeiras, no cabe duda. Por eso, Jorge Fossati guardó a Aldo Corzo y Edison Flores, dos líderes de vestuario que son, también, caudillos en el campo. Aún así, Universitario cumplió con las expectativas: venció 1-0 a Sport Boys en el Monumental, su fortín inquebrantable desde 2022, para dormir como líder del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR