50 mil hinchas cantando “La Libertadores es mi obsesión” y el secreto detrás de Concha en su prime: lo que no se vio del 1-0 de la U ante Boys

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
50 mil hinchas cantando “La Libertadores es mi obsesión” y el secreto detrás de Concha en su prime: lo que no se vio del 1-0 de la U ante BoysResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La cabeza estuvo en Palmeiras, no cabe duda. Por eso, Jorge Fossati guardó a Aldo Corzo y Edison Flores, dos líderes de vestuario que son, también, caudillos en el campo. Aún así, Universitario cumplió con las expectativas: venció 1-0 a Sport Boys en el Monumental, su fortín inquebrantable desde 2022, para dormir como líder del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
TE PUEDE INTERESAR
- América vs. Querétaro en vivo: transmisión del partido por Liga MX
- Anthony Hernández noqueó a Roman Dolidze en la UFC Fight Night | VIDEO
- Juan Pablo II vs Binacional en vivo: horario, canal tv y dónde ver online el Torneo Clausura de la Liga 1
- Milagro Bicolor en menores: ¿Cómo logrará Barreto evaluar a 7,500 menores este 2025 cuando Chemo solo convocó a 1903 chicos en dos años?
- Tomó el liderato: Universitario venció 1-0 a Sport Boys en el Estadio Monumental | RESUMEN Y GOL