50 mil hinchas cantando “La Libertadores es mi obsesión” y el secreto detrás de Concha en su prime: lo que no se vio del 1-0 de la U ante Boys

En el primer partido pos aniversario, la U celebró con su gente, casi 50 mil hinchas que llenaron -una vez más- el Monumental, sin importar el día ni el horario. Aunque no fue una fiesta completa al cien por ciento. Como suele suceder, el inicio fue arrasador, con el cuadro de Fossati imponiéndose en cada duelo, aunque con un susto en el inicio del partido: Matías di Benedetto pudo haberse ido expulsado -lo mereció, hay que decirlo- tras una falta desde atrás que terminó lesionando a Erick Gonzales.

Mira el golazo de Jairo Concha para la victoria de Universitario ante Sport Boys:

¡𝗚𝗿𝗶́𝘁𝗮𝗹𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗮𝗹𝗺𝗮, 𝗝𝗮𝗶𝗿𝗼𝗰𝗼, 𝗲𝘀 𝘁𝗼𝗱𝗮 𝘁𝘂𝘆𝗮! 🔥😎



🎥 Cámara exclusiva Te Apuesto #Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/jRDFFYeke6 — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) August 10, 2025

Con un Boys concentrado, metido en el partido, solo había una forma de que se abriera el marcador: una genialidad combinada con una torpeza. A los 20 minutos, el argentino Rodrigo Colombo falló insólitamente un pase en salida, se la regaló al rival y el balón terminó en los pies de un Jairo Concha que remató de larga distancia para poner el único tanto del partido. Un golazo para el ‘10’ que encontró Jorge Fossati y está en su mejor momento.

Concha lleva siete goles en el año, además de ocho asistencias, lo que significa su mejor temporada goleadora desde que debutó, en 2018. Pasó por San Martín y Alianza Lima, pero su lugar en el mundo está en la U. Lo sabe y lo demuestra. Su festejo tuvo un gesto de amor hacia al equipo del que es hincha: dos besos al escudo mientras el estadio se rendía a sus pies.

“Unas jugadas antes, el profe (Jorge Fossati) me dijo que rematara desde fuera del área porque nos estaban esperando mucho”, contó tras el partido. El secreto de su gol fue gracias al ojo del técnico, a quien abrazó tras su celebración con la Trinchera Norte.

Jairo Concha celebrando su gol con Jose Rivera. (Foto: GEC)

La exigencia del hincha

Universitario tuvo 21 remates, siete de ellos a portería. Pero solo anotó un gol. Esa falta de eficacia de cara al arco fue lo que terminó por descuadrar al hincha que, en lugar de festejar y sonreír, murmuraba en las tribunas. No era posible, pensaban, que el equipo más goleador del Apertura y, junto a Cristal, del Clausura, solo esté venciendo por un tanto a una de las escuadras que más goles recibió en el año (34).

“Si en algo me quedo totalmente insatisfecho es que no convertimos en un porcentaje medianamente normal de acuerdo a las situaciones que creamos y eso te va generando inclusive inconscientemente al propio jugador, llegamos y llegamos y erramos, acá no podemos tener un error porque es una historia vieja del fútbol. Goles que se erran en un lado te embocan en otro”, fue la crítica de Fossati en conferencia de prensa.

Jorge Fossati busca su segundo título nacional en la Liga 1. (Foto: GEC)

Pese a todo, la victoria fue crema. Y la hinchada no dudó en cantar “La Libertadores es mi obsesión” a cinco días de la primera final ante el poderoso Palmeiras. El partido será en el Monumental por los octavos de final de la Copa y la U debe trasladar su buen momento en la Liga 1 al plano internacional.

