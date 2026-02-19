“A Valera le toca demostrar si está capacitado para triunfar afuera”: Cuál es el plan del goleador para repotenciarse antes de la Libertadores y luego ser vendido por la ‘U’ al exterior

En Universitario, Alex Valera dejó hace tiempo de ser solo un delantero bien ubicado en el área. Su momento actual responde a un proceso más largo, sostenido y consciente, que explica por qué hoy no solo convierte, sino que es consecuente con el gol. No es una racha: es continuidad.

En la etapa del reciente tricampeonato, Alex Valera fue el goleador del club y los centrodelanteros foráneos que trajeron para pelearle el puesto no pudieron igualar o superar su efectividad de cara al arco rival, lo que llevó que Valera se consolide con el goleador del equipo.

Su lectura de juego mejoró, su anticipación se volvió más fina y su presencia en el área pasó de ser intuitiva a quirúrgica. Ataca el primer palo, espera el error del central, gana el cuerpo cuando debe y define con mayor claridad. Todo eso no aparece de la nada.

Alex Valera suma 1 gol con la 'U' este 2026. (Foto: Universitario de Deportes)

Fuentes de su entorno explican que buena parte de este crecimiento está ligada a un trabajo personalizado que el delantero ha venido desarrollando fuera del foco mediático. Un proceso que apunta a pulir aspectos que no siempre se adquieren en etapas formativas, considerando que Valera no tuvo un recorrido amplio en divisiones menores. Posicionamiento, lectura de la jugada antes del centro, uso del cuerpo para generar ventaja, anticipación y eficacia en el remate son parte de ese aprendizaje.

En ese camino, antes del inicio de la Copa Libertadores, Valera volvería a trabajar de manera personalizada con el profesor Luis Abramovich, con quien ya ha desarrollado este tipo de entrenamientos específicos. La historia de Abramovich la puedes leer aquí.

La planificación apunta al mes de marzo, entendiendo que el objetivo no es solo sostener su cuota goleadora en la Liga 1, sino trasladar ese impacto al plano internacional.

La idea es clara: que Valera sea un ‘9’ determinante también en la Libertadores, capaz de marcar diferencias ante otro nivel de exigencia. Goles que no solo ayuden a Universitario de Deportes, sino que lo posicionen como una opción real para dar el siguiente paso en su carrera profesional.

Apoyo goleador

En ese contexto, también conversamos con Johan Fano, exgoleador peruano y que vistió la camiseta de Universitario de Deportes, a quien le preguntamos si Alex Valera ya debe emigrar al extranjero este año.

“Alex está pasando por un buen momento futbolístico. El año pasado fue elegido dentro de los mejores jugadores del torneo. Terminó haciendo varios goles que sirvió a la U para lograr el tricampeonato y está pasando por su mejor momento, pero eso es una decisión de cada jugador y cada uno. Lo ideal no es solo mostrarse a nivel local sino internacionalmente para ver de que estás preparado y que eso le pueda ayudar a la selección”, afirmó.

“Siempre es importante crecer futbolísticamente y yo creo que en Perú ya cumplió un ciclo. Ahora le toca demostrar verdaderamente para ver si está capacitado para triunfar afuera y que pueda seguir creciendo en beneficio de la selección. Sería importante que emigré”, sentenció Fano a El Comercio.

Valera hoy no vive del gol aislado. Vive de un trabajo que lo llevó a entender el área como un espacio que se piensa antes de pisarlo. Y eso, en un delantero, suele marcar la diferencia entre estar de paso o quedarse en la élite.

