Por Jean Pierre Maraví Coppa

En Universitario, Alex Valera dejó hace tiempo de ser solo un delantero bien ubicado en el área. Su momento actual responde a un proceso más largo, sostenido y consciente, que explica por qué hoy no solo convierte, sino que es consecuente con el gol. No es una racha: es continuidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿El Alianza-Boys es el último partido de Pablo Guede?: La verdad sobre su continuidad y qué consecuencias traería si se va de Matute
Fútbol peruano

¿El Alianza-Boys es el último partido de Pablo Guede?: La verdad sobre su continuidad y qué consecuencias traería si se va de Matute

“A Valera le toca demostrar si está capacitado para triunfar afuera”: Cuál es el plan del goleador para repotenciarse antes de la Libertadores y luego ser vendido por la ‘U’ al exterior
Fútbol peruano

“A Valera le toca demostrar si está capacitado para triunfar afuera”: Cuál es el plan del goleador para repotenciarse antes de la Libertadores y luego ser vendido por la ‘U’ al exterior

Javier Rabanal sobre el rendimiento de Universitario de Deportes: “Todavía no es el equipo que quiero”
Fútbol peruano

Javier Rabanal sobre el rendimiento de Universitario de Deportes: “Todavía no es el equipo que quiero”

¡Atención! Esta es la terna arbitral encargada del Sporting Cristal vs. Universitario por Liga 1
Fútbol peruano

¡Atención! Esta es la terna arbitral encargada del Sporting Cristal vs. Universitario por Liga 1