Franco Velazco, admin. de Universitario de Deportes. (Foto: X / @JaxLatinMedia)
Franco Velazco, admin. de Universitario de Deportes. (Foto: X / @JaxLatinMedia)
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Franco Velazco le respondió a Pablo Guede luego de que el entrenador de Alianza Lima cuestionara su gestión y afirmara que no lo conocía. Tras la victoria de Universitario por 4-1 ante Alianza Atlético, en Trujillo, el administrador crema evitó entrar en una nueva polémica, aunque dejó un mensaje dirigido al técnico argentino.

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