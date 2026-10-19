Franco Velazco le respondió a Pablo Guede luego de que el entrenador de Alianza Lima cuestionara su gestión y afirmara que no lo conocía. Tras la victoria de Universitario por 4-1 ante Alianza Atlético, en Trujillo, el administrador crema evitó entrar en una nueva polémica, aunque dejó un mensaje dirigido al técnico argentino.

“ Ahora no es el momento para mí de entrar en dimes y diretes, en realidad. En verdad que nunca ha sido mi estilo tampoco , pero vamos a ver a fin de año. A fin de año vamos a ver quién hizo mejor las cosas”, declaró Velazco ante las cámaras de ‘Jax Latin Media’.

El directivo también explicó que no había seguido de cerca las declaraciones del entrenador blanquiazul, pues estuvo concentrado en la participación del equipo femenino de Universitario en la Copa Libertadores, disputada en Ecuador. “No he escuchado, me han comentado algo. Yo he estado en realidad concentrado en el tema del femenino. He llegado ayer por la noche de Quito”, señaló.

Sin embargo, Velazco cerró su respuesta con otra frase que alimentó el cruce entre ambas instituciones. “Estamos concentrados en lo que hoy es el resto del campeonato. Esto es fútbol. El que se pica pierde. Así que tranquilo nomás ”, manifestó entre risas, dejando claro que prefiere esperar los resultados deportivos antes de prolongar la discusión.

Las declaraciones del administrador crema llegan después de que Guede cuestionara su intervención en asuntos futbolísticos. “Si yo gané o perdí dos clásicos y estoy en el cargo; él ganó dos y echó a cuatro entrenadores... Creo que habla por sí solo”, había dicho el técnico de Alianza Lima. Además, aseguró que no sabía quién era Velazco y sugirió que buscaba notoriedad con sus comentarios.

El intercambio se produce en la recta decisiva del Torneo Clausura, cuando Universitario y Alianza Lima siguen buscando cerrar la temporada de la mejor manera. Por ahora, Velazco prefirió no profundizar en la polémica y dejó la evaluación para el final del año: será entonces, según su postura, cuando se determine quién hizo mejor las cosas.