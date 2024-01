Por que, si bien el campeón nacional aún tiene la fisonomía del equipo que logró el título, le falta la chispa en ataque que le permita romper los partidos y la presión intensa que logre agarrar mal parado al rival.

En voz popular, le falta Piero Quispe. O su reemplazo. Le falta el jugador que haga lo distinto en el campo, por Horacio Calcaterra es un buen conductor pero no encara. Su variante, Yuriel Celi, más es un pasador que un creativo.

Porque Atlético Nacional anoche hizo lo que pocos equipos hicieron en la Liga 1: apretar a Rodrigo Ureña. Y si el balón no pasa por el chileno la ‘U’ no encuentra claridad para generar fútbol, porque Andy Polo es velocista y necesita el balón al espacio más que él llevarlo. Porque Calca no logra ser el conector entre la volante y la delantera y porque, si mandan el pelotazo arriba, las líneas aún están muy separadas para ganar el segundo balón.

Por ahora está U no entusiasma. No tiene la intensidad de la era Fossati y no solo por la ausencia de Quispe. Por momentos parece un equipo aletargado y pierde el manejo del partido. Con Gonzales, Concha y el refuerzo extranjero -un volante ofensivo- necesita mejorar (1/2) — Pedro Ortiz Bisso (@orbisa35) January 15, 2024

Y sorprende que pese a que en las pocas veces que lo hicieron les dio resultados: marcaron la salida y generaron el tiro libre que terminó en gol de Flores, esta ‘U’ ha perdido agresividad para la marca. Espera mucho antes que salir a reducir los espacios.

Y no cambia Fabián Bustos. Nuevamente mandó el ya conocido 3-5-2 que dejó Jorge Fossati en Ate y no lo modificó en ningún momento del partido, a pesar de que el trámite no le era favorable, sobre todo en la segunda parte.

Se mantiene el orden, sí. Pero en ataque falta que conecten más entre ellos. “En ofensiva estuvimos mejor, mejor que el partido anterior”, aseguró el entrenador Bustos.

A Dorregaray no le llegaron muchos balones. Con 30 minutos ante Vallejo y otros 60 anoche, ya se vio lo que puede hacer sin el balón: lucha todas, choca, molesta, sale a recuperar. Pero todavía no se le ve la capacidad resolutiva de cara al gol.

Dorregaray jugó una hora ayer y media hora ante Vallejo. (Foto: Leonardo Fernández)

Ya está Jairo Concha, viene ‘Canchita’ Gonzales -debe llegar el martes a Lima- y la directiva busca a un diez en el exterior, el sexto extranjero de la plantilla. Con ellos, el plantel del Centenario quedará completo en busca del título.

--