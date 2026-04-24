Un video del camerino de Universitario de Deportes mostró el momento exacto en el que el equipo empezó a reencontrarse con su identidad. En la previa del duelo ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura de la Liga 1, el técnico Jorge Araujo tomó la palabra y lanzó un mensaje claro, directo y emocional.

La salida de Javier Rabanalernacional, obligó a un cambio de rumbo en el cuadro de Ate. La apuesta por el Coco Araujo buscaba recuperar el ADN crema y este video para así mostrarlo.

El mensaje del Coco

La charla de Araujo fue breve, pero contundente: “Lo único que les pido es presencia en el campo. Cabeza y mente presente en el campo. Cada jugada, cada minuto, presente. Atentos a cada situación. Todos concentrados y a meter”. Como muestra el video compartido en redes, el DT insistió en la importancia del momento y en la necesidad de fortalecerse como grupo. “Es un momento importante para sacar la unión. Vamos a estar juntos y a salir adelante. Así que a matarse por esta camiseta”, apuntó.

Un video desde el vestuario crema revela el discurso de Jorge “Coco” Araujo antes de la goleada ante Deportivo Garcilaso. Foto: Captura de video/X

El respaldo del Puma: “Somos de garra”

En medio del silencio del vestuario, una voz histórica se sumó para reforzar el mensaje. José Luis Carranza, símbolo de Universitario, intervino con su estilo característico: “Vamos muchachos, por ustedes y su familia. Somos de garra. Vamos carajo”, se oye decir al Puma.

Del discurso a la cancha

Lo que ocurrió después fue la confirmación de que el mensaje caló hondo en el equipo. Universitario salió al campo con otra actitud y lo reflejó en el marcador: una goleada 4-1 sobre Deportivo Garcilaso que marcó un punto de quiebre en el torneo. El equipo mostró intensidad, orden y eficacia, recordando al conjunto que logró el tricampeonato y que se caracterizaba por su solidez colectiva.

El triunfo no solo significó tres puntos. También dejó a la U a ocho unidades del líder del Apertura, reenganchándose en la pelea cuando parecía quedar relegado.