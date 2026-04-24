Resumen

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Un video desde el vestuario crema revela el discurso de Jorge “Coco” Araujo antes de la goleada ante Deportivo Garcilaso. Foto: Captura de video/X
Un video desde el vestuario crema revela el discurso de Jorge “Coco” Araujo antes de la goleada ante Deportivo Garcilaso. Foto: Captura de video/X
Por Redacción EC

Un video del camerino de Universitario de Deportes mostró el momento exacto en el que el equipo empezó a reencontrarse con su identidad. En la previa del duelo ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura de la Liga 1, el técnico Jorge Araujo tomó la palabra y lanzó un mensaje claro, directo y emocional.