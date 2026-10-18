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Resumen

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El VAR se usó por primera vez en la Liga 1 a fines de 2019. (Nicolás Barreda / GEC)
El VAR se usó por primera vez en la Liga 1 a fines de 2019. (Nicolás Barreda / GEC)
/ Nicolás Barreda
Por Pedro Ortiz Bisso

La discusión sobre la crisis de nuestro fútbol ha estado incompleta. Hemos hablado de la irresponsabilidad de los clubes, las debilidades de los reglamentos y la gigantesca ineptitud de quienes tienen a cargo el manejo de la federación, pero poco, muy poco, de competitividad, infraestructura e institucionalidad.

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