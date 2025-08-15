Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, elogió a Universitario de Deportes y a su hinchada tras la victoria por 4-0 en la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
MIRA | Burlamaqui, la gran sorpresa en la convocatoria para las Eliminatorias: Qué cualidades asombraron a Ibáñez del volante que Gorosito no dudó en alabar
“La Copa Libertadores no es fácil. No recuerdo que Universitario reciba más de 2 goles en esta edición. Cayeron en un grupo muy difícil y lograron avanzar. Esperábamos muchas dificultades hoy“, destacó Ferreira.
Newsletter exclusivo para suscriptores
El estratega portugués quedó impresionado por el aliento de la hinchada ‘crema’, que se mantuvo apoyando a la ‘U’ a pesar del resultado adverso.
“La hinchada de Universitario apoyaba a su equipo, aunque perdía 4-0.Eso es el fútbol, siempre es bonito ver cuando un equipo necesita el apoyo de su afición y ésta responde”, indicó.
“Un estadio que es bonito, mítico, un club que también es histórico, legendario. Fue bonito jugar contra un equipo a estadio lleno”, finalizó.
******************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC