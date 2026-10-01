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Resumen

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La salida de Héctor Cúper vuelve a abrir viejas heridas en la 'U', mientras que con Fabián Bustos el club enfrenta siete fechas decisivas con una obligación que va más allá del título. | Fotos: Universitario de Deportes
La salida de Héctor Cúper vuelve a abrir viejas heridas en la 'U', mientras que con Fabián Bustos el club enfrenta siete fechas decisivas con una obligación que va más allá del título. | Fotos: Universitario de Deportes
Por Miguel Villegas

Malbernat, Trobbiani, Lucho Reyna y Mifflin. Era el 2004 y aunque todavía se hablaba de la U tricampeón, en realidad se la evocaba, caminando sobre sus ruinas. Me sabía de memoria esos cuatro apellidos no solo porque los había googleado, sino que los visitaba a diario: fue la primer campaña que seguí realmente a Universitario mañana y tarde, en Lima y en provincia, a veces acreditado, a veces de curioso, y en mi rol de reportero novato escuchaba “lo que sería el club con planificación y buenos dirigentes”. Era una U de 5 mil personas en el Monumental, sin grandes refuerzos y más bien vivo gracias a sus rentas, que todavía lo ponían en el podio de los más campeones. Y aunque luego volvió a ocurrir en 2014 y 2015, y más acá en el tormentoso 2022, pensé que los tiempos de la inestabilidad, los técnicos despedidos por el mal humor y la incapacidad de los gerentes deportivos se habían acabado.

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