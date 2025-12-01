Adiós Britos, hola Romero: lo que significa en Universitario la decisión de cambiar al mejor arquero del 2024 y 2025

El principal argumento que sostiene la decisión Álvaro Barco y la administración es deportivo: Diego Romero, el portero de 24 años termina su experiencia en Banfield de Argentina y, considerado la gran promesa en el arco no solo de la ‘U’ sino del fútbol peruano, debe volver al club. No se pueden tener cuatro arqueros (a Britos y Romero, se le suman Vargas y Calderón), no carga ninguna lógica. Lo ha sugerido el propio Fossati, hoy menos explosivo en sus declaraciones, más cauto: “Me dijeron que vuelve Romero y bueno, yo sé de él. Yo lo llevé a la selección”. Hasta allí es una apuesta, un golpe de autoridad de la nueva gestión, quizá la primera postura de la actual Dirección Deportiva para intervenir el vestuario. El problema del cambio es el riesgo: despedir a un portero fiable, que ya olía la carta de adiós desde hacía varias semanas, y entregarle las llaves del arco a un arquero de altísimas condiciones que, en todo el 2025, solo jugó 90 minutos por su equipo.

Diego Romero tiene contrato con Universitario de Deportes hasta finales de 2027. / Eurasia Sport Images

La apuesta por el también arquero de la selección tiene que ver, además, con una política interna que incluye empezar la renovación de algunos puestos clave mirando dos, tres años, y no solo bajar la edad promedio del equipo titular (de los 32 de hoy a 29 o 30) sino convertirse en lo que todo club de élite en Sudamérica debe ser para revitalizar su economía: mostrar a sus futbolistas jóvenes y venderlos. Un equipo menos comprador y más vendedor. ¿Quién tiene mayor posibilidad de traspaso con ganancias para la ‘U’? ¿Britos o Romero? En Universitario no tienen ninguna duda y por allí decidieron.

Despedida de Universitario para Sebastián Britos | Foto: Universitario

Cómo en 1995, cuando Zubczuk “el mejor de los arqueros” apareció por las escalinatas del arco sur con la camiseta del Alianza Atlético, y confirmaba así que su ciclo glorioso con la ‘U’ había terminado para siempre, Sebastián Britos tomó sus cosas de Campo Mar, hizo una mochila y fue fotografiado rumbo a salidas internacionales del aeropuerto Jorge Chávez. Esa es la foto final. En estos casos, el veredicto mayor es de la gente: “Gracias por todo, uruguayo”, le dijo un niño de 14 años hace unos días cuya adolescencia ha sido feliz gracias a tipos como él. Los papeles dicen que ya no será el arquero crema el próximo año pero en la memoria de los hinchas cada vez atajará mejor. Su verdadera huella empezará a notarse desde el día 1 de la pretemporada: ahora le toca a Romero la durísima tarea de superar a un portero bicampeón que siempre atajó 8 puntos. Su legado es ese.