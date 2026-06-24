Ya es oficial. Universitario de Deportes anunció a Adrián Quiroz como su nuevo refuerzo. El volante peruano dejó Los Chankas para regresar al club de sus amores, donde buscará ganar el Torneo Clausura y cumplir el principal objetivo: salir tetracampeón de la Liga 1.

“Nuevamente en casa, Adrián”, publicó Universitario en sus redes sociales para dar a conocer el regreso de Quiroz, quien regresa a la institución en la que dio sus primeros pasos en el fútbol. Así, el ‘Mago’ se convierte en el tercer fichaje crema en este mercado de pases.

Quiroz vistió los colores de la U desde los 8 años y posteriormente retornó a las divisiones menores del club a los 15. Ahora, siendo profesional y de buen presente, el ‘Mago’ buscará ser una solución en la volante crema para pelear el título nacional a fin de año.

Su presente no solo se ha visto reflejado en las buenas actuaciones que tuvo con Los Chankas, sino también en la selección peruana. Quiroz fue convocado por el técnico Mano Menezes para los amistoso de Perú este año y sumó minutos importantes, convirtiéndose en un jugador de selección.

El contrato de Quiroz sería hasta fines del 2028. Con ello, Universitario busca que su jugador se potencie todavía más y sea protagonista de una futura venta al exterior. Es una apuesta que en tienda crema ven muy posible por la calidad del futbolista.

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