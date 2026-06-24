¡Es oficial! Adrián Quiroz es anunciado como nuevo refuerzo de Universitario. (Foto. Universitario)
¡Es oficial! Adrián Quiroz es anunciado como nuevo refuerzo de Universitario. (Foto. Universitario)
Por Redacción EC

Ya es oficial. Universitario de Deportes anunció a Adrián Quiroz como su nuevo refuerzo. El volante peruano dejó Los Chankas para regresar al club de sus amores, donde buscará ganar el Torneo Clausura y cumplir el principal objetivo: salir tetracampeón de la Liga 1.

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