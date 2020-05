Alberto Quintero se mantiene en casa entrenando mientras dura la cuarentena y espera paciente la vuelta de la Liga 1. El volante panameño procura no salir por temor a infectar a su familia y sueña con gritar campeón con Universitario.

“Ya tengo muchos días en la cuarentena. Estamos entrenando en casa, pero no es lo mismo que entrenar en la cancha. Me mantengo en buena forma y al menos podremos llegar en un 70%. Por ahora me da miedo salir, ya que me da miedo infectar a mi familia, pero también sabemos de que pronto tenemos que volver", indicó en entrevista a ‘Chepe Bomba’.

La fecha de retorno del fútbol peruano todavía es una incógnita, aunque los representantes de estado ya indicaron que se podrá realizar sin espectadores. Quintero espera jugar lo más pronto posible: “Ya dieron el visto bueno, esperamos que los clubes se pongan de acuerdo con la Liga 1 y que todo se pueda dar rápido”.

Posibilidades en el Apertura

Alberto Quintero llegó a Universitario la temporada 2017, y aunque los primeros partidos le costó adaptarse, con el correr de las semanas y meses se convirtió en uno de los jugadores más importantes del esquema de Pedro Troglio, luego de Nicolás Córdova, Ángel Comizzo y ahora Gregorio Pérez. El panameño sueña con conseguir su primer título en el Perú.

“Estamos en un plantel que tiene para luchar, llegaron buenos jugadores, un gran entrenador y cuando estábamos peleando arriba, llegó el coronavirus. Pero estamos tranquilo porque sabemos que somos un buen grupo y que trabajamos con las mismas ganas y motivación del principio”.

