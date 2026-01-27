Universitario de Deportes debutará en la Liga 1 2026 este domingo 01 de febrero ante ADT en el Estadio Monumental. Por ello, Aldo Corzo dio los balances del trabajo de la plantilla bajo la dirección técnica de Jesús Rabanal.

El capitán del conjunto 'merengue' se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo en la victoria por 3 a 0 ante Universidad de Chile en la Noche Crema.

“Nos sentimos bien, el sábado el equipo se vio exigido por un equipo muy bueno, de jerarquía y el equipo estuvo a la altura. Nos sentimos bastante bien, se va consolidando el mismo sistema, con una idea distinta que la vamos agarrando de a pocos", aseguró.

Asimismo, no se duerme en sus laureles y afirma que aún hay margen de mejora, pero que el objetivo siempre será ganar.

"Hay que tener paciencia pero siempre con la mejor predisposición y con un triunfo es más fácil. El equipo se va sintiendo mejor con el paso de los días. Lo más importante en la ‘U’ es ganar y el domingo tenemos un lindo inicio en casa y vamos a querer ganar”, agregó.

Aldo Corzo, además, reveló la conversación que tuvo con César Inga tras su fallido traspaso a Kansas City.

"Hablé con él un poco, es algo que a él le tiene que servir como experiencia. Le he dicho que tenga tranquilidad, que no se caiga, que lo tiene que tomar como una oportunidad para que siga jugando bien, para que siga creciendo y que se siga esforzando para que tenga otra oportunidad. Sé que va a estar bien porque es un buen chico, es una persona madura y sé que lo va a tomar para bien", confesó.

Sobre el fichaje de Sekou Gassama mencionó: "Ha caído bien, habla bien el idioma, entiende todo, ha entrado bien a las bromas, al día a día. Se le ve una gran persona y se está poniendo a punto para lo que viene, estoy seguro que nos va a ayudar".