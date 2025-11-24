Aldo Corzo lleva tres títulos nacionales con Universitario. (Foto: GEC)
Redacción EC
El capitán de , Aldo Corzo, habló en el programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde resaltó la fortaleza grupal que permitió al club conquistar un nuevo título y consolidarse como tricampeón del fútbol peruano.

Corzo subrayó que el proceso crema se cimentó en la unión del plantel y de todos los trabajadores que forman el entorno del club. Para él, el espíritu familiar que se construyó en los últimos años fue determinante para volver a colocar a Universitario en lo más alto.

“Lo que hemos conseguido es histórico. El club ha estado mal, en serio, y ha llegado gente importante. Hemos formado una linda familia y eso hace que todo brille. Cuando ganamos un premio, es para todos: para los jardineros, cocineros, etc.”, afirmó.

Además, el capitán dedicó palabras especiales para Jean Ferrari, exadministrador de Universitario, a quien considera una figura clave en la recuperación deportiva y organizacional del club.

“Jean es gestión, 10 puntos. Ha sido recontra importante que estuviera en el club. Todo lo que hizo fue pensando en ganar. Pocas veces entró a decirnos algo al camerín. Su salida chocó porque creamos un vínculo muy importante”, expresó.

Las declaraciones de Corzo reflejan el ambiente de cohesión interna que, según él, permitió a Universitario superar años difíciles y volver a competir con éxito. El tricampeonato, afirmó, es consecuencia directa de esa unión y del compromiso de todos los estamentos del club.

