El capitán de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, habló en el programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde resaltó la fortaleza grupal que permitió al club conquistar un nuevo título y consolidarse como tricampeón del fútbol peruano.
LEE: El caso Britos y por qué es importante para la continuidad de Fossati: La ‘U’, fichajes, renovaciones y todo sobre su futuro pensando en el ‘Tetra’
Corzo subrayó que el proceso crema se cimentó en la unión del plantel y de todos los trabajadores que forman el entorno del club. Para él, el espíritu familiar que se construyó en los últimos años fue determinante para volver a colocar a Universitario en lo más alto.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Lo que hemos conseguido es histórico. El club ha estado mal, en serio, y ha llegado gente importante. Hemos formado una linda familia y eso hace que todo brille. Cuando ganamos un premio, es para todos: para los jardineros, cocineros, etc.”, afirmó.
Además, el capitán dedicó palabras especiales para Jean Ferrari, exadministrador de Universitario, a quien considera una figura clave en la recuperación deportiva y organizacional del club.
“Jean es gestión, 10 puntos. Ha sido recontra importante que estuviera en el club. Todo lo que hizo fue pensando en ganar. Pocas veces entró a decirnos algo al camerín. Su salida chocó porque creamos un vínculo muy importante”, expresó.
Las declaraciones de Corzo reflejan el ambiente de cohesión interna que, según él, permitió a Universitario superar años difíciles y volver a competir con éxito. El tricampeonato, afirmó, es consecuencia directa de esa unión y del compromiso de todos los estamentos del club.
TE PUEDE INTERESAR
- Entre la ilusión y las esperanza: Así fue el año 2025 año para el tenis peruano que comienza a sumar alegrías
- Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025: conoce cómo acceder a las entradas gratis
- Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025: sigue la participación de los peruanos hoy lunes 24 de noviembre
- Juegos Bolivarianos 2025: sigue en vivo el medallero de la competencia con el Team Perú
- “Le dije a Valera que si no hubiese madurado, lo expulsaban 10 veces”: Jorge Fossati y un preciado secreto del tricampeón | ENTREVISTA
Contenido sugerido
Contenido GEC