Los jugadores de Universitario de Deportes siguen festejando el tricampeonato de la Liga 1. Uno de los pendientes de Aldo Corzo era una promesa que debió cumplir por lograr un nuevo campeonato nacional.

El defensor ‘crema’ se pintó el cabello. Crema de los lados y rojo en la parte superior. Representando los colores de la ‘U’.

José Carabalí fue el encargado de difundir las imágenes en sus redes sociales.

“Yo cumplí, bebé”, se le oye decir a Corzo.